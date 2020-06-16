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مرأة

يحدث بسبب الإهمال.. اكتشف أعراض سرطان القولون بـ 7 علامات

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:26 م
يحدث بسبب الاهمال
يحدث بسبب الاهمال .. اكتشف اعراض سرطان القولون بـ 7 علامات
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اسماء محمد
يعانى أغلب المصريين من القولون أو القولون العصبي وتختلف أعراضه من شخص لآخر وبالتالي يختلف اللايف ستايل المناسب لعلاجه أو الأدوية والعقاقير الطبية المناسبة للعلاج.

ويعود انتشار القولون بصورة كبيرة إلى تهاون كثيرين في التعامل معه على أنه مجرد اضطراب عادى فى منطقة البطن وسيزول بمفرده ولايفكرون فى علاجه ويكتفون بأخذ بعض المسكنات وقت الألم مما يتسبب فى تدهور الحالة والإصابة بـ سرطان القولون.


ويعد سرطان القولون من أخطر أنواع الأورام لذا فالاكتشاف المبكر للمرض يلعب دور كبير جدا فى الشفاء وتجنب المضاعفات.

ونعرض لكم أهم أعراض سرطان القولون وفقا لما ذكره موقع مركز السرطان الأمريكي.
• الشعور بالإرهاق والضعف والتعب
• فقدان الوزن غير المقصود
• تغير في عادات الأمعاء والذهاب للحمام مثل الإسهال أو الإمساك الذى يستمر لأكثر من بضعة أيام
• الشعور بحركة أمعاء وكأنها لا تهدأ ابدا 
• يصبح لون البراز داكن أو يصاحبه دم 
• وجود تشنج أو ألم في البطن
• وجود نزيف المستقيم
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