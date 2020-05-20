أبرزها نوع من البذور.. 6 حيل لتحمي نفسك من سرطان القولون



هل تعانى من عسر الهضم؟؛ يمكنك الاعتماد على تناول الأغذية الأكثر غنى بالألياف وتساعد على علاج عسر الهضم والحماية منه فى الوقت نفسه من سرطان القولون ، وذلك من خلال أطعمه يجب إدخالها لنظامك الغذائى اليومى تعد الأكثر غنى بالألياف يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.





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-بذور الشيا ..





بمجرد إضافة ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا إلى نظامك الغذائي سيخفف بشكل سحري من إجهاد الهضم غير السليم وتعزز حركة الأمعاء.







-الزبادي ..





الزبادي يلعب دورًا أساسيًا في صحة القولون عند تناوله بشكل منتظم. حيث يحتوي الزبادي على بكتيريا أساسية تشكل جزءًا من البكتيريا الدقيقة في القولون. تساعد هذه البكتيريا في الامتصاص الغذائي والهضم الفعال والحماية من سرطان القولون







-الأرز البني







هو إضافة صحية لنظامك الغذائي. إذ يحتوي على كمية عالية من البروتينات والمغذيات الدقيقة عند مقارنتها بالأرز الأبيض العادي.





ومن المعروف أن الأرز البني يقلل القرحة ويعزز حركة الأمعاء. كما أنه يستخدم كمكمل غذائي أساسي في المرضى الذين يعانون من التهاب القولون





- السبانخ







من المعروف أن الخضروات ذات الأوراق الخضراء تقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية ويحتوي السبانخ على نسبة عالية من الألياف التي تمزج الأمعاء بفعالية في القولون وتضمن انتقالًا سلسًا عبر الأمعاء وهضم أفضل .







- الثوم







تعمل المركبات المضادة للالتهابات المحتملة في الثوم على تقليل انتشار الخلايا السرطانية في القولون.





-عصير الرمان





