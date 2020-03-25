نوع مهمل من الزيوت يحميك من سرطان القولون

فوائد عديدة، فهو مغذي ، وفي الوقت نفسه، يتمتع بفوائد مذهلة فيتكون زيت الخردل من أحماض دهنية مثل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمشبعة فهو مثالي للقلي وصحة القولون وتسخين الأطعمة.إليك أبرز فوائده يقدمها موقع بولد سكاى الهندى يحتوي زيت الخردل على



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1. مكافحة السرطان .. زيت الخردل يحتوي على الأحماض الدهنية أوميجا 3 غير المشبعة فعال للغاية في الحد من سرطان القولون





2. يساعد على تقليل الالتهاب





زيت الخردل فعال للغاية في علاج الأمراض الالتهابية. يساعد إضافة زيت الخردل يوميًا في النظام الغذائي على تنشيط الأعصاب الحسية في الجسم. أيضا ، فإن وجود الأيزوثيوسيانات الأليل في الزيت يقلل من مجموعة واسعة من الالتهابات.





3.صحيًا للقلب.. نظرًا لوجود أحماض دهنية أحادية غير مشبعة فهو من الزيوت الصحية لقلبك

