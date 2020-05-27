توقف عن تناولها فورا.. أطعمة تعرضك للإصابة بعدوى القولون

تحدث عدوى القولون أو التهاب القولون عندما تميل بطانة القولون ، الموجودة داخل الأمعاء الغليظة ، إلى الالتهاب.





تظهر الحالة بشكل مختلف اعتمادًا على النوع ومدى شدة المرض.





في الواقع ، يمكن أن يعرض أحدهم لخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.





هنا ، نصف بعض أعراض التهاب القولون . تأكد من استشارة الطبيب عند ظهور أعراض مثل فقدان الوزن ، والتعب ، والإسهال ، والحمى ، وآلام البطن ، وحركات الأمعاء غير المنتظمة ، والقشعريرة ، والجفاف ، وتورم المفاصل ، والغثيان.

توصي الدكتورة روي باتانكار ، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي ومدير مستشفى زين. يمكن أن تؤدي الفيروسات أو البكتيريا أو المياه الملوثة أو الأمراض المنقولة عن طريق الطعام أو نقص النظافة إلى الإصابة بالتهاب القولون





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يمكن أن يزيد مرض التهاب الأمعاء (IBD) ، وهو مصطلح شامل يستخدم لوصف الاضطرابات التي تنطوي على التهاب مزمن في الجهاز الهضمي ، من خطر الإصابة بعدوى القولون.

















التهاب القولون التقرحي هو مرض التهاب الأمعاء (IBD) الذي يؤدي إلى الالتهاب والتقرحات (القروح) في الجهاز الهضمي. يؤثر على البطانة الداخلية للأمعاء الغليظة ( القولون ) والمستقيم.





يمكن أن يتأثر عمل القولون بسبب الالتهابات الفيروسية والبكتيرية ، التي تعاني من السرطان أو العلاج مثل العلاج الكيميائي. "قد تصبح مناعة المرء منخفضة بسبب العلاج الكيميائي. ومن ثم ، إذا كانت خلايا الدم البيضاء منخفضة ، فمن المحتمل أن يصاب الشخص بالعدوى بسرعة.





يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم في القولون إلى التهاب القولون الإقفاري. ويمكن أن يسبب ارتفاع الخلايا الليمفاوية التهاب القولون المجهري.





ويقول الدكتور باتانكار أيضًا إن بعض الأدوية المضادة للالتهابات يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الإصابة بعدوى القولون.





