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مرأة

للظهور بشكل مناسب.. مي محمد: تجنبي هذه الأخطاء عند اختيار فستان السواريه

السبت 20/يونيو/2020 - 05:37 م
صدى البلد
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ريهام قدري
ترغب كل فتاة في الظهور بمظهر مميز واستثنائي عند حضورها لأي مناسبة خاصة، ولكن كثير من الفتيات تقع في خطأ اختيار الفستان المناسب لها، لذا تقدم الفاشون بلوجر مي محمد نصائحها لكل البنات لاختيار فستان السهرة المناسب لها.

وتقول مي محمد، إنه يجب اختيار فستان مناسب لشكل الجسم، حتى لو كان الفستان موضة وغير ملائم لطبيعة الجسم فسيكون الاختيار خاطىء.


وأكدت الفاشون بلوجر، أن التسرع في اختيار فستان السهرة خطأ فادح تقع فيه معظم البنات، فيجب اختيار الفستان قبل المناسبة بوقت كافي، والمقارنة بين عدد من التصميمات والموديلات.

وأشارت إلى أنه يجب اختيار الاكسسوارات المناسبة للفستان من حلي وحذاء وشنطة، وهؤلاء يتم اختيارهم بعد شراء الفستان وليس قبله.

وأكدت مي محمد، أن تكرار نفس الموديل وتغير ألوانه فقط خطأ كبير، وانما يجب التنوع في التصميم والألوان في المناسبات المختلفة.

وأشارت الفاشون بلوجر إلى ضرورة اختيار اللون المناسبة لدرجة البشرة، حتى يتم الظهور بمظهر لائق وجذاب.
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