آلاء نوبل تكشف عن موضة المحجبات لصيف 2020

تحلم كل بنت وسيدة بالحصول على مظهر أنيق وجذاب خاصة المحجبات ، خاصة مع قدوم فصل الصيف





وتقول آلاء نوبل، الفاشون بلوجر ، أن صيف 2020 غني بالموديلات المختلفة، والموضة هذا الصيف للمحجبات تميل للأزياء المشجرة والفساتين الفلوري والتصميمات متعددة الطبقات.





وأكدت نوبل، أن الألوان الموض ة هذا الصيف تتركز في ألوان: "الباستيل، والأحمر بدرجاته، والوردي المرجاني، ولون اللافندر".





و تسيطر بعض الالوان الداكنة كالمستردة والبرتقالي وهي الافضل لبعض الفتيات، وهذه الالوان لن تقتصر علي نوع معين من التصميمات ، كما تصدرت التنورة المنقوشة موضة هذا العام بألوان مختلفة .





ومن التصميمات التي تتصدر صيف 2020 الملابس الفضفاضة والواسعة والبلسيه.



