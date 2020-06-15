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مرأة

آلاء نوبل تكشف عن موضة المحجبات لصيف 2020

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:21 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تحلم كل بنت وسيدة بالحصول على مظهر أنيق وجذاب خاصة المحجبات، خاصة مع قدوم فصل الصيف

 وتقول آلاء نوبل، الفاشون بلوجر، أن صيف 2020 غني بالموديلات المختلفة، والموضة هذا الصيف للمحجبات تميل للأزياء المشجرة والفساتين الفلوري والتصميمات متعددة الطبقات.

وأكدت نوبل، أن الألوان الموضة هذا الصيف تتركز في ألوان: "الباستيل، والأحمر بدرجاته، والوردي المرجاني، ولون اللافندر".

و تسيطر بعض الالوان الداكنة كالمستردة والبرتقالي وهي الافضل لبعض الفتيات، وهذه الالوان لن تقتصر علي نوع معين من التصميمات ، كما تصدرت التنورة المنقوشة موضة هذا العام بألوان مختلفة .

ومن التصميمات التي تتصدر صيف 2020 الملابس الفضفاضة والواسعة والبلسيه.

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