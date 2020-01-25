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مرأة

الكحلي والبينك.. مصممة أزياء سعودية توضح موضة أزياء المحجبات لعام 2020.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 07:17 م
صدى البلد
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آية التيجي - حياة عبد العزيز -عدسة / صلاح مهدي
قالت مصممة الأزياء السعودية أميمة عزوز، إن أبرز تصميمات المحجبات لعام 2020 تعتمد على الألوان الناعمة، والتصميمات البسيطة، والتي تتناسب مع كل الأعمار، وجميع الأذواق.

وأضافت عزوز، أن موضة ملابس محجبات في عام 2020 تميل إلى أن تكون ناعمة، وغير متكلفة، فلا حاجة إلى اقتناء الملابس الغالية و ذات الأسعار الباهظة، ليست سر الأناقة إنما البساطة هي السر في الظهور بإطلالة انيقة ومميزة.

وأشارت أميمة عزوز في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى ان الوان ملابس المحجبات في عام 2020 تعتمد على اللون الكحلى ودرجاته، والروز ودرجاتها.

يذكر أن مصممة الأزياء السعودية أميمة عزوز شاركت مؤخرا في المؤتمر الصحفي لمسابقة مصممي الأزياء The Big 5، بحضور كل من مصمم الأزياء المصري هشام أبو العلا، وخبيرة الموضة سوزان ثابت، ومصمم الأزياء التونسي سوشا، مصمم الأزياء المصري بهيج حسين.

وتعد مسابقة "The big 5 " الأولي من نوعها فى مصر والوطن العربي. ويعد هذا التعاون الأول بين أربعة من أشهر الأسماء في عالم الأزياء والموضة فى الوطن العربى.

وتستمر فعاليات المسابقة ثلاثة أشهر حتى إقامة الحفل النهائي فى منتصف شهر إبريل القادم فى أحد اشهر فنادق القاهرة الكبرى.

وإليكم اللقاء من هنا..
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