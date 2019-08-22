إزاي تبقي فاشون بلوجر.. هوس البنات بالموضة يشعل مواقع السوشيال ميديا

محتوي الدورة



"3 أيام نظري وبتعرفي يعني إيه فاشون بلوجر والفرق بينك وبين الموديل وبتتعلمي ازاي تسوقي لنفسك وازاي يكون عندك فولورز وازاي تعملي إعلانات وفين وبكام، وبتعرفي ازاي تتعاملي مع المصممين وازاي تحضري الإيفنتات، وبتاخدي ستايلينج بتعرفي كل أشكال الجسم وكل شكل بيليق عليه إيه من الملابس وبتاخدي تنسيق الألوان، بتعرفي ازاي تتصوري وتقفي صح أمام الكاميرا وبتعرفي ازاي تصوري فيديوهات في البيت بجودة عالية"، حسبما أعلنت.



وأضافت: "هناك محاضرة عن الثقة بالنفس وبتتعلمي ازاي تحطي ميك اب يومي لنفسك وتتعلمي الاهتمام بالشعرمع خبيرة الشعر، وفي محاضرة عن الاهتمام بالبشرة مع خبيرة البشرة".



التدريب العملي



"ثانيًا ٣ أيام عملي، بنعيش حياة البلوجرز وننزل عند الديزاينرز ونعمل فوتو سيشن وبنزور مصممة الطرح والتربون وبنعرف إيه الأنسب لينا وبنعمل فوتوسيشن عندها، وبنزور بوتيك وهناك بنعمل ستايلينج كامل لنفسنا وآخر يوم بنعمل فوتو سيشن علشان يكون معاكم محتوى تبدأوا به على السوشيال ميديا"، تتابع شرح محتوى الدورة.



متابعيين بالآلاف



وتؤكد إحدى الفاشون بلوجر وتدعى "م. س"، أن الوسائل الجديدة ساعدت معظم الفتيات اللاتي يتابعن الموضة العالمية في التعبير عن رؤيتهن من خلال النشر عبر مواقع التواصل، وتحولت العديد من الفتيات والسيدات إلى مدونات موضة، والمدونة ليست عارضة أزياء، هناك المحجبة وغير المحجبة وتختار ما تلبسه، ويتبعها الآلاف والملايين من المتابعين، ومعظم الملابس التي لديها ربما تكون ملكية خاصة لها أو هدايا أو ماركات تريد الإعلان عن إنتاجها الجديد".



الإعلان عن الماركات



"هناك من تعمل في التجميل أو الملابس أو الإكسسسوارت، ويعطين نصائح للفتيات، وتقوم الفاشون بلوجر بالإعلان عن العديد من الماركات للملابس والمكياج والإكسسوارات ومستحضرات العناية، كما تقوم بالرد على المتابعين وعمل مسابقات لهن، ولابد أن تتابع كل جديد في الموضة".. تتابع تعريفه.



وتعرف الفاشون بلوجر بأنه مفهوم إلكتروني لعارضات الأزياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للفتيات، دون الاهتمام بوزن أو شكل بعينه، وأصبح في إمكانية أي فتاة أن تصبح "فاشون بلوجر"، إذا لاقت استحسان المتابعين لها من خلال إطلالالتها المتعددة.



وتهتم "الفاشون بلوجر" بتغطية العديد من الأشياء مثل قطع محددة من الملابس والإكسسوارات، وتصنف معظم مدونات الموضة كمدونات تسوقن حيث تكون غالبية المحادثات فيها نصائح للتسوق التي تغلب عليها الحرية مع توصيات للمستهلك، وقد بدأ بعض تجار التجزئة في صناعة الأزياء بمدوناتهم الخاصة للترويج عن منتجاتهم.



دورات غير مجدية



وحول موقف الفتيات من تلك الدورات، قالت فاطمة عصام: "الموضوع مش محتاج دورات، كفاية تتابع حياة البلوجر كل يوم، واحنا بنتابع بلوجر من جوا مصر وبرا، سواء في طريقة الأوت فيت والميكاج والإكسسوارات، وطريقة التطوير والزوايا وعروض المحلات وطريقة تصويرها".



عروض بالمجان



"طبعا حاجة كويسة إن أكون فاشون بلوجر، لأن دا شغل وكفاية إن بييجي لها عروض مكياج وملابس بالمجان.. وعروض إعلانات للبرندات، وزيارات للماركات وعروض سفر للخارج".. تقول.



مهنة مرهقة



فيما علقت دينا محمد: "كلنا بنتابع فاشون بلوجر، وفيهم كتير زوجات وأمهات، وبنعيش معاهم تفاصيل حياتهم، ولكن مهنة مرهقة، وأوقات كتير الفاشون بلوجر بتتعرض لانتقادات وتدخلات في حياتها الخاصة، ومش أي حد يقدر يكون فاشون بلوجر حتى لو بدورات تدريبية، لانها بتتطلب موهبة ومهارة زي عارضة الأزياء والممثلين، ولازم تكون لبقة وجذابة ولها قدرة على الإقناع".



"ازاي تبقي فاشون بلوجر في ٢٤ ساعة هنبدأها الجمعة اللي جاية للحجز.. ورشة لمدة 6 أيام وهتحققي حلمك، أول مرة للبنات اللي عاوزة تبقى فاشون بلوجر.. هنشتغل معاكي عملي ونظري هتطلعي من الوورك شوب عارفة ازاي يبقى عندك فولورز.. وكمان هتتعلمي تصوري".. حسبما أعلنت إحدى "الفاشون بلوجر" عن دوراتها للفتيات لكي يصبحن مثلها.