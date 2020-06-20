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تمهيدا لعودة السياحة.. محمد أبو العينين يستقبل وزير الطيران في منتجع كليوباترا.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 11:23 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين يستقبل وزير الطيران في منتجع كليوباترا
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هاني حسين
 استقبل رجل الصناعة، النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران في منتجع كليوباترا بشرم الشيخ.

 يأتي ذلك من اجل متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا تمهيدا لعودة حركة الطيران والسياحة الخارجية.

ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  وزيري السياحة والآثار والطيران أجريا جولة تفقدية في منتجع كليوباترا وكان يرافقهما النائب أبو العينين.

وتابع : "وزير السياحة الدكتور خالد العناني تجول داخل منتجع كليوباترا للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية تمهيدا لعودة السياحة ".

وأكمل موسى:"  العناني كان حريصا على متابعة كافة التفاصيل داخل منتجع كليوباترا وغيره من المنتجعات والفنادق في شرم الشيخ ".


ولفت أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، تفقد كافة تفاصيل الوقاية من كورونا داخل الفنادق"، مضيفا:" العناني أشاد بمستوى الإجراءات الاحترازية المنفذة في منتجع كليوباترا".
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