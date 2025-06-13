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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسالة ماجستير تكشف تأثير الجينات على فعالية الدواء في علاج السكر.. لأول مرة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

حصلت الإعلامية والباحثة الصيدلانية هبة محمد يوسف على درجة الماجستير بتقدير امتياز فى تخصص الصيدلة الإكلينيكية  بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس فى الرسالة المقدمة منها والتى جاءت تحت عنوان : دراسة التحورات الجينية لإنزيم اليوريدين دايفوسفات جلوكويورنوسيل ترانسيفيراز وتأثيرها على حركية دواء الإمباجليفلوزين.

وأشرفت على الرسالة الأستاذ الدكتورة نجوى علي صبري أستاذ الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، جامعة عين شمس،

وضمّت لجنة المناقشة كلاً من:

• الأستاذ الدكتور/ أمل الخولي – أستاذ الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، جامعة عين شمس.

• الأستاذ الدكتور/ سارة زكي – أستاذ الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، جامعة عين شمس.

• الأستاذ الدكتور/ مروة حمزة – رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، الجامعة البريطانية في مصر.

وأشاد أعضاء اللجنة المشرة على رسالة الماجستير بالمحتوى العلمى المتميز  للرسالة كونة إضافة هامة فى مجال الصيدلة الإكلينيكية والتى تتناول لأول مرة أثر التحورات الجينية على فعالية أدوية علاج مرض السكري من النوع الثاني مؤكدين أهمية الرسالة فى الدمج بين البحث العلمي والتطبيق الإكلينيكي لتحسين نتائج علاج مرضى السكر.

تأثير التحورات الجينية في إنزيم UGT

وناقشت رسالة الماجستير تقييم تأثير التحورات الجينية في إنزيم UGT المسئول عن استقلاب الدواء، لفهم أسباب اختلاف استجابة المرضى للعلاج حيث أظهرت نتائج البحث أهمية إجراء فحوصات جينية قبل وصف الدواء لضمان تحقيق أفضل فعالية علاجية مع تقليل الأعراض الجانبية، مما يمهد الطريق لتطبيق مبدأ “الطب الشخصي” (Personalized Medicine) في علاج مرضى السكري.

وتمثلت أهمية الدراسة للمرضى والمجتمع كونها خطوة هامة نحو وصف الدواء المناسب للمريض بناءً على التركيب الجيني وتقلل احتمالات فشل العلاج أو التعرض لمضاعفات نتيجة الجرعات غير الملائمة بالإضافة إلي المساهمة فى تطوير بروتوكولات علاج موجهة جينيًا فضلا عن رفع كفاءة الرعاية الصحية وتحسن جودة حياة المرضى.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هبة يوسف أن البحث هو بداية لطريق أوسع لفهم كيف يتفاعل جسم كل مريض مع العلاج بناءً على جيناته الخاصة، بهدف الوصول إلى دواء مخصص لكل مريض Personalised Medicine، بدلًا من الاعتماد على بروتوكولات علاجية موحدة لا تناسب الجميع.

وأشارت إلي حرصها الدائم على تقديم قيمة حقيقية للمجتمع، سواء من خلال عملها العلمي أو الإعلامي في نشر التوعية الصحية المبنية على أسس علمية دقيقة

يُذكر أن الدكتورة هبة يوسف تعد واحدة من أبرز الإعلاميات الطبيات في مصر والعالم العربي، حيث نجحت في الدمج بين تخصصها العلمي في الصيدلة الإكلينيكية ورسالتها الإعلامية في نشر الوعي الصحي عبر شاشات التلفزيون ومنصات الإعلام المختلفة.

التعليم العالي جامعة عين شمس السكر الصيدلانية الماجستير

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