AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نتائج وترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:57 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أقيم أمس السبت 4 لقاءات مثيرة أبرزها تلك التي خسرها نادي أرسنال ضد فريق برايتون ألبيون بهدفين مقابل هدف وحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وجاءت نتائج مباريات الدوري الإنجليزي في الجولة الـ30

مباراة واتفورد وليستر سيتي 1-1

مباراة برايتون ألبيون وأرسنال 2-1

مباراة وست هام وولفرهامبتون 0-2

مباراة بورنموث وكريستال بالاس 0-2

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة 30

1- ليفربول 87 نقطة

2- مانشستر سيتي 60 نقطة

3- ليستر سيتي 54 نقطة

4- تشيلسي 48 نقطة

5- مانشستر يونايتد 46 نقطة

6- ولفرهامبتون 46 نقطة

7- شيفيلد يونايتد 44 نقطة

8- توتنهام 42 نقطة

9- كريستال بالاس 42 نقطة

10- أرسنال 40 نقطة

11- بيرنلي 39 نقطة

12- إيفرتون 37 نقطة

13- ساوثهامبتون 37 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد 34 نقطة

15- برايتون البيون 32 نقطة

16- واتفورد 28 نقطة

17- وست هام 27 نقطة

18- بورنموث 27 نقطة

19- أستون فيلا 26 نقطة

20- نورويتش سيتي 21 نقطة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد الإنجليزي يعلن مواعيد ثلاث جولات جديدة بالبريميرليج

أرسنال يسعى لمصالحة جماهيره أمام برايتون بـ الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

ديالا مكي.. حبيبة أحمد فلوكس تفاجئ متابعيها على انستجرام

الكرة فى ملعب المواطنين.. لماذا رفعت السعودية قيود الحظر كليا رغم ارتفاع حالات كورونا؟

لمواجهة كورونا.. رسالة شديدة اللهجة من وزير الصحة السعودي للمواطنين والمقيمين

الأزهر يحدد وقت صلاة كسوف الشمس وانتهائها

عائلتى الصغيرة.. شريف منير يظهر بصحبة أسرته.. شاهد

دعاء لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. يردده الأبناء والوالدان للنجاح والتوفيق

AdvertisementS

عمر ربيع ياسين: الأهلي مهدد بفقدان نجومه الكبار في دوري أبطال أفريقيا .. فيديو

الأهلي يبلغ حسام عاشور باستبعاده من المباريات وتدريبات الفريق | تفاصيل

إبراهيم فايق: استئناف الدوري المصري 25 يوليو مستحيل.. فيديو

تركي آل الشيخ: أمن مصر خط أحمر وكلنا فداء لها .. شاهد

مرعوب .. ميدو يفاجئ شيكابالا بـ كلب ضخم داخل منزله..فيديو

مصدر بـ اتحاد الكرة: الزمالك يتهرب من تحديد موعد إجراء مسحات كورونا للاعبين

أخبار الأهلي.. تفاصيل مفاوضات ضم طاهر محمد طاهر ..الحجر الصحي يؤجل تجديد فايلر

زيدان يعلن عن قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد غدا الأحد

بعد توليه المهمة رسمياً.. كشري: سأفعل كل شيء لأإسعاد جماهير أسوان

مبلغ مالي أو صفقة تبادلية.. المقاولون العرب يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم طاهر محمد طاهر

فريق تركي آل الشيخ.. لاعبو ألميريا يحتفلون بفوزهم على سرقسطة بأغنية لـ محمد رمضان.. فيديو

اتحاد الكرة: كل الأندية تؤيد عودة النشاط الرياضي وبند الـ 8 سنوات..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. سعوديون يشكلون سلسلة بشرية لإنقاذ رجل من الوقوع أعلى الجبل .. فيديو

في الحجر المنزلي .. 10 نصائح عند وضع المكياج

بعد نشر فيديو لفتاة تعرض نفسها للزواج .. استشاري صحة نفسية: تبحث عن الشهرة واللايك