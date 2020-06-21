نتائج وترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت

أقيم أمس السبت 4 لقاءات مثيرة أبرزها تلك التي خسرها نادي أرسنال ضد فريق برايتون ألبيون بهدفين مقابل هدف وحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
وجاءت نتائج مباريات الدوري الإنجليزي في الجولة الـ30
مباراة واتفورد وليستر سيتي 1-1
مباراة برايتون ألبيون وأرسنال 2-1
مباراة وست هام وولفرهامبتون 0-2
مباراة بورنموث وكريستال بالاس 0-2
وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة 30
1- ليفربول 87 نقطة
2- مانشستر سيتي 60 نقطة
3- ليستر سيتي 54 نقطة
4- تشيلسي 48 نقطة
5- مانشستر يونايتد 46 نقطة
6- ولفرهامبتون 46 نقطة
7- شيفيلد يونايتد 44 نقطة
8- توتنهام 42 نقطة
9- كريستال بالاس 42 نقطة
10- أرسنال 40 نقطة
11- بيرنلي 39 نقطة
12- إيفرتون 37 نقطة
13- ساوثهامبتون 37 نقطة
14- نيوكاسل يونايتد 34 نقطة
15- برايتون البيون 32 نقطة
16- واتفورد 28 نقطة
17- وست هام 27 نقطة
18- بورنموث 27 نقطة
19- أستون فيلا 26 نقطة
20- نورويتش سيتي 21 نقطة