نتائج وترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت



وجاءت نتائج مباريات الدوري الإنجليزي في الجولة الـ30

مباراة واتفورد وليستر سيتي 1-1

مباراة برايتون ألبيون وأرسنال 2-1

مباراة وست هام وولفرهامبتون 0-2

مباراة بورنموث وكريستال بالاس 0-2







وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة 30





1- ليفربول 87 نقطة





2- مانشستر سيتي 60 نقطة





3- ليستر سيتي 54 نقطة





4- تشيلسي 48 نقطة





5- مانشستر يونايتد 46 نقطة





6- ولفرهامبتون 46 نقطة





7- شيفيلد يونايتد 44 نقطة





8- توتنهام 42 نقطة





9- كريستال بالاس 42 نقطة





10- أرسنال 40 نقطة





11- بيرنلي 39 نقطة





12- إيفرتون 37 نقطة





13- ساوثهامبتون 37 نقطة





14- نيوكاسل يونايتد 34 نقطة





15- برايتون البيون 32 نقطة





16- واتفورد 28 نقطة





17- وست هام 27 نقطة





18- بورنموث 27 نقطة





19- أستون فيلا 26 نقطة





20- نورويتش سيتي 21 نقطة

أقيم أمس السبت 4 لقاءات مثيرة أبرزها تلك التي خسرها نادي أرسنال ضد فريق برايتون ألبيون بهدفين مقابل هدف وحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة.