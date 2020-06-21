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فن

بدرية طلبة للرئيس السيسي: ربنا يحفظك ويخليك لينا

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:26 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
شاركت الفنانة بدرية طلبة جمهورها ومتابعيها صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر فى الصورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكتبت معلقه على الصورة:" تدوم ابتسامتك يا ريسنا ربنا يحفظك و يخليك لينا".

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،  عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".


وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أثناء تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية أكد أن "الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".
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