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مرأة

أبرزها نقص الحديد ..اكتشف سبب الشعور بالتعب والإرهاق الدائمين

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:28 م
الارهاق
الارهاق
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لمياء الياسين
هل تعانين من الشعور المستمر بالتعب والإرهاق، إذن يجب أن تكتشفي السبب وراء ذلك وفقا لموقع Bright Side، فقد يكون سبب التعب والإرهاق هو نقص الحديد ونقص فيتامين B12 والتي تشمل أعراضها الرئيسية التعب المستمر.
 
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نقص الحديد 

يتميز نقص الحديد (فقر الدم) بانخفاض إنتاج الهيموجلوبين. لا تتلقى الخلايا ما يكفي من الأكسجين ، وهذا يسبب التعب الدائم.

أعراض أخرى:

الرغبة في تناول شيء غريب.

برودة اليدين أو القدمين الباردة باستمرار.

عدم الراحة في الصدر وضيق التنفس.

بشرة شاحبة ، أظافر ذات طبقات هشة ؛

لسان مؤلم أو متورم أو مؤلم.

نقص فيتامين B12

وبجانب نقص الحديد قد يتسبب نقص فيتامين B12 التعب هو أحد العلامات الأولى لنقص فيتامين ب 12 لذلك فإن النباتيين هم أول من يتعرض للخطر.

أعراض أخرى بجانب الإرهاق لنقص فيتامين B12 :

مزاج سيئ ، البكاء ، القلق.

عدم وضوح الرؤية

بشرة شاحبة أو صفراء ، لسان ناعم ؛

خدر ، وخز ، وحرق في الأطراف.

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