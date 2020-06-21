بداية من 9 مساء.. غلق كلي لشارع الهرم بالاتجاهين لـ مدة ثلاثة أيام

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء الإجراءات التنسيقية التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور ترعة الزمر سيتم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام بالاتجاهين لاستكمال أعمال تركيب كمرات الباكية المعدنية لمحور ترعة الزمر وذلك لمدة ثلاثة أيام بدءا من الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد حتى الرابعة صباح يوم الثلاثاء المقبل، على ان تكون الأعمال من الساعة التاسعة مساءا حتى الرابعة صباح اليوم التالي وذلك بقاطع شارع ترعه الزمر مع شارع الأهرام .





وأكدت محافظة الجيزة انه تم إعداد تحويلة مرورية نتيجة لإجراء غلق كلي لشارع الأهرام بالاتجاهين بتقاطع شارع ترعه الزمر مع شارع الاهرام من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة صباح اليوم التالي.





وتشمل التحويلة المرورية الآتي : القادم ميدان الجيزة ونفق الأهرام اتجاه شارع الاهرام السير يسارا باتجاه فتحة بالجزيرة الوسطى تم استحداثها امام مسجد نصر الدين ثم السير والدوران يمينا اتجاه شارع ترعه الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر بتقاطع شارع ترعه الزمر مع الأهرام ثم يمينا بشارع الاهرام بعد تحويل الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية الى اتجاهين ثم استكمال السير حتى فتح بدوران تم استحداثها بالجزيرة الوسطى امام شارع النادي ثم العودة لشارع الاهرام مرة أخرى.





والتحويلة الثانية للاتجاه القادم من المنطقة الأثرية و قسم الطالبية اتجاه نفق الأهرام السير يمينا اتجاه شارع ترعه الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعه الزمر ثم استكمال السير يسارا حتى شارع الأهرام .





وتشير محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية ووضع فواصل متحركة مناسبة بطول التحويلة وذلك لفصل الحركة المرورية في الاتجاهين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .



