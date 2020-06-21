AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لا يحرص على تحقيق مصالح الشعب الليبي .. مصدر بالخارجية يستهجن بيان مدينة طرابلس

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:02 م
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
Advertisements
أ ش أ
استهجن مصدر رسمي مسؤول بوزارة الخارجية البيان الصادر في مدينة طرابلس اليوم عن المجلس الرئاسي والذي يسعى مُجددًا للاستقواء على سائر الليبيين استنادًا إلى دعم طرف خارجي لا يحرص على تحقيق مصالح الشعب الليبي بل يضع ثرواته نصب عينيه.


وينُم هذا الموقف عن استعداد لإهدار الفرصة مجددًا لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار والأمن للشعب الليبي الشقيق.


ومن المعروف أن المجلس الرئاسي الليبي منقوص العضوية بشكل بيّن، ويعاني حاليًا من خلل جسيم ليس فقط في تمثيل الشرق والجنوب الليبي بل كذلك مُعظم مناطق الغرب الليبي، ومما يؤسف له تشبثه، من أجل تكريس هيمنته على مقدرات الليبيين، بدعم تنظيمات مُتطرفة وإرهابية وفاسدة. 


وأكد المصدر الرسمي أن مُعدّي بيان المجلس الرئاسي الصادر اليوم عليهم أن يُدركوا حقيقة حجمهم داخل ليبيا وأن يعوا إلى من يتوجهون بحديثهم، فمصر تُظهر من الصبر الكثير ولكنها ستكون في منتهى الحزم في مواجهة أي تطاول أو محاولة للتعدي على مصالحها وأمنها القومي.
في وقت تظل يدها ممدودة بالسلام للشعب الليبي لا إلى أطراف اختارت أن تكون بوصلتها خارج ليبيا حتى وإن كان ذلك على حساب الشعب الليبي، وهو الأمر البيّن والواضح في صياغة البيان الصادر اليوم.


وتُشجع مصر الليبيين من الوطنيين الشرفاء الحريصين على مستقبل ليبيا شرقًا وغربًا وجنوبًا على التوافق بشأن حل سياسي عقلاني لا دور فيه للمُتطرفين، يحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها ويؤمن مستقبل أجيالها القادمة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سد منيع.. قائد القوات المسلحة الليبية للرئيس السيسي: تحيا مصر

عقيلة صالح يعلن ترحيبه بخطاب السيسي ويعلن: استجاب لندائي أمام النواب المصري.. وقبائل ليبيا: مصر أصلحت ما أفسده مجلس الأمن.. ونحتاج أشقاءنا لمواجهة تركيا والإخوان

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك.. أحمد شوبير يتقدم ببلاغ ضد مرتضى منصور.. خلاف جديد مع النادي الأهلي

الموجة الثانية.. الصحة العالمية تحذر من مرحلة خطيرة حول كورونا.. فيديو

فشلوا في الغش.. طارق شوقي: فصل طلبة ثانوية عامة بكفر الشيخ بسبب تكسير الفصول ..فيديو

دعواتكم.. الإعلامي نشأت الديهي يعلن خضوعه للعزل المنزلي الصحي

على غرار الدوري .. خلاف جديد بين الأهلى والزمالك بشأن مسابقة الطائرة

بعد تداول صور الغش الجماعي اليوم .. التعليم : إجراء قاس ضد الطلاب ورئيس اللجنة والملاحظين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها الـ 48.. 20 صورة لـ نرمين الفقي تبرز أنوثنها وجمالها

لجلب الحظ .. رسائل خفية في لوجو سيارة فيراري

بعد صورة المايوه.. أجرأ 20 صورة لـ رانيا يوسف عرضتها للانتقاد