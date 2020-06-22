رفض دخول ابنته التمثيل.. أشرف عبد الغفور يحتفل بعيد ميلاده اليوم

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان أشرف عبد الغفور، والذي أكمل عامه الـ 78، فهو من مواليد 22 يونيو عام 1942.
يعد الفنان أشرف عبد الغفور من النجوم القلائل الذين نجحوا في إثبات أنفسهم بالسينما والتليفزيون والمسرح، حيث يمتلك تاريخا قويا في كل مجال، ففي التليفزيون شارك في بطولة عدة مسلسلات منها فارس بلا جواد والقاهرة والناس أما في السينما فشارك في بطولة عشرات الأفلام منها الشيطان ورجال في المصيدة وصوت الحب.
وفي إحدى اللقاءات التلفزيونية اعترف الفنان أشرف عبد الغفور أنه كان يعترض على دخول ابنته ريهام عبد الغفور مجال التمثيل، لأنها لم تدرسه وفضلت دراسة إدارة الأعمال، وكان يخشى أن تتأثر دراستها برغبتها في دخول الفن ولكنه بعد ذلك اقتنع بقرارها.