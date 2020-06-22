الحال بيتبدل في دقايق.. ريهام سعيد توجه رسالة أمل لمتابعيها

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.
وكتبت معلقة على الصورة:
"صباح الخير . ماتفكروش كتير و ماتشيلوش عن بكره . الي احنا فيه ده اكبر درس يعلمنا ان محدش عارف بكره فيه ايه عشان كده ماتشلش. همه . و الحال بيتبدل في دقايق . رزقك هايوصلاك و نصيبك هاتاخده و ما داقت الا لما فرجت".
وأضافت: "استغفر و ادعي و قول يا رب ارفع عنا هذاء الوباء . ارفع عنا هذا البلاء و اكرمنا و ارزقنا و ارضي عننا يا رب . عفوك و رضاك يا رب العالمين".
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وتفاعل الكثير من متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالآتي:
وحشنا كلامك الحلو، ونعمة بالله، هترجعي امتة بقا
جدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة سبق وأن أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها من قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد؛ بسبب تصريحاتها عن السمنة.
ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي خلال عام 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.
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صباح الخير . ماتفكروش كتير و ماتشيلوش هم بكره . الي احنا فيه ده اكبر درس يعلمنا ان محدش عارف بكره فيه ايه عشان كده ماتشلش. همه . و الحال بيتبدل في دقايق . رزقك هايوصلاك و نصيبك هاتاخده و ما داقت الا لما فرجت . استغفر و ادعي و قول يا رب ارفع عنا هذاء الوباء . ارفع عنا هذا البلاء و اكرمنا و ارزقنا و ارضي عننا يا رب . عفوك و رضاك يا رب العالمين