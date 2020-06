الحال بيتبدل في دقايق.. ريهام سعيد توجه رسالة أمل لمتابعيها

View this post on Instagram

صباح الخير . ماتفكروش كتير و ماتشيلوش هم بكره . الي احنا فيه ده اكبر درس يعلمنا ان محدش عارف بكره فيه ايه عشان كده ماتشلش. همه . و الحال بيتبدل في دقايق . رزقك هايوصلاك و نصيبك هاتاخده و ما داقت الا لما فرجت . استغفر و ادعي و قول يا رب ارفع عنا هذاء الوباء . ارفع عنا هذا البلاء و اكرمنا و ارزقنا و ارضي عننا يا رب . عفوك و رضاك يا رب العالمين