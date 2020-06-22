الحال بيتبدل في دقايق.. ريهام سعيد توجه رسالة أمل لمتابعيها

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت معلقة على الصورة:

"صباح الخير . ماتفكروش كتير و ماتشيلوش عن بكره . الي احنا فيه ده اكبر درس يعلمنا ان محدش عارف بكره فيه ايه عشان كده ماتشلش. همه . و الحال بيتبدل في دقايق . رزقك هايوصلاك و نصيبك هاتاخده و ما داقت الا لما فرجت".





وأضافت: "استغفر و ادعي و قول يا رب ارفع عنا هذاء الوباء . ارفع عنا هذا البلاء و اكرمنا و ارزقنا و ارضي عننا يا رب . عفوك و رضاك يا رب العالمين".





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وتفاعل الكثير من متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالآتي:

وحشنا كلامك الحلو، ونعمة بالله، هترجعي امتة بقا





جدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة سبق وأن أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد؛ بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎





ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي خلال عام 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها ‏بإهانة ‏الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.



