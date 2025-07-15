محافظ دمياط يتفقد العيادات الخارجية وكليات الطب والصيدلية وطب الأسنان



أجرى الدكتورأيمن الشهابى محافظ دمياط ، زيارة إلى جامعة حورس ، جاءت بحضور الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور السعيد عبد الهادى رئيس الجامعة و الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط و الدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب و وكيل لجنة الشئون الدينية و رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والمهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة و لفيف من أعضاء المجلس.

حيث تفقد " محافظ دمياط " العيادات الخارجية بالجامعة بأقسامها الطبية المختلفة والتى تقدم خدمات علاجية للمواطنين بالمجان ، وكذلك أقسام الرعاية المركزة والعمليات ووحدة المناظير و سيارات الإسعاف ، حيث أشاد بمستوى التجهيزات والامكانيات بتلك الأقسام، و أكد أنه سيتم تنفيذ خطة للتنسيق بين الجامعة وفرع التأمين الصحي للاستفادة من الامكانيات المتقدمة بالعيادات ووحدات الغسيل الكلوي ، لخدمة منتفعى التأمين الصحي، وتقليل قوائم الانتظار، كما حرص " الدكتور أيمن الشهابى " على التواصل مع المواطنين الذين أشادوا بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم .

كما تفقد " الدكتور أيمن الشهابى " كليات الطب و الصيدلة وطب الأسنان ، وأشاد بما شاهده من تجهيزات على أعلى مستوى ولاسيما المعامل والقاعات، حيث أكد أن ذلك يساهم وبشكل كبير فى دعم منظومة التعليم العالي، وإعداد خريجين مؤهلين على مستوى عالى وقادرين على تقديم اسهامات متميزة بمنظومة البحث العلمى

وشارك "محافظ دمياط" خلال الزيارة ، بالجلسة السادسة عشر لمجلس جامعة حورس المُنعدة اليوم بمقر الجامعة، بمدينة دمياط الجديدة

فيما وقد شهدت جلسة الجامعة الإحاطة بعدد من الموضوعات، ومناقشة عدد آخر من الملفات الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث وكذا إعتماد الخطة الاستراتيجية لجامعة حورس فى الفترة من عام ٢٠٢٥ حتى ٢٠٢٩ ، وأيضًا استعراض اسهامات الجامعة بمجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة وابرز انجازات الكليات بالجامعة.

هذا وقد أعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن تقديره الشديد لدور جامعة حورس ، وأعرب عن سعادته بمشاركته الأسبوع الماضى بمناقشة مشروعات التخرج لطلاب كلية الهندسة، واليوم بمجلس الجامعة، مشيدًا بما تمتلكه الجامعة من إمكانيات متميزة تجعلها من أهم الصروح العلمية بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ، وسيرها دوماً بخطى سريعة لتحقيق المزيد من النجاحات والانجازات ،وثمن أيضًا جهود الجامعة لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية على أرض المحافظة والتى جاء أبرزها إطلاق قوافل طبية بقرى المحافظة والمشاركة بحملات التبرع بالدم، و كذا إطلاق مبادرات توعوية ومجتمعية و أنشطة علمية ، وكذا تقديم خدمات طبية بالمجان بالعيادات الخارجية

ومن جانبهما ، رحب الدكتور ابراهيم صابر والدكتور السعيد عبد الهادى، بمحافظ دمياط بالجامعة، واعربا عن تقديرهما لدعمه المستمر للجامعات بدمياط، والذى ينبع من ايمانه العميق بدور الجامعات المهم فى مسيرة التنمية

فيما وقد أهدى الدكتور إبراهيم صابر درع الجامعة إلى محافظ دمياط و رئيس جامعة دمياط و رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة .