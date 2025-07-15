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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط: نعمل جميعاً لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي


عقد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماع جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، و الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة و الدكتورة رشا مصلح مدير فرع هيئة التأمين الصحي بدمياط و الدكتور كمال سلامة مدير المستشفى التخصصى.

حيث ناقش " الدكتور أيمن الشهابى " خطط التنسيق بين الجهات المقدمة للخدمات الطبية بمستشفى دمياط التخصصى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ووجود عيادة الأمل الشاملة للتأمين الصحي بها ، وذلك على خلفية زيارته للمستشفى والعيادة أمس الأحد، و أكد " محافظ دمياط " على أن الجميع يعمل على تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين...

و على هذا الصعيد،، لفت " محافظ دمياط " إلى ضرورة تنسيق العمل بين تلك الجهات ، وتحقيق التكامل فيما بينهم ، وتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات المستشفى الضخمة وخدماتها و كذلك تنظيم منظومة الكشف وتقديم العلاج بعيادات التأمين الصحي للتيسير على المواطنين والتخفيف عن كاهل المرضى وكبار السن ، وكذلك الانتهاء من قوائم الانتظار ، وذلك بتوزيع الحالات على المستشفيات وتخفيف الضغط عن بعض المستشفيات والمراكز .

وبحث " الدكتور أيمن الشهابى " الموقف الخاص ببعض المنشآت الطبية و خطط التأهيل والتطوير والتشغيل وكذلك خطة البدء فى منظومة التأمين الصحي الشامل، والتى ستساهم وبشكل كبير فى دعم تلك الأهداف من خلال تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين ، مؤكدًا على متابعته الدورية واهتمام البالغ بالمنظومة الطبية بالمحافظة

دمياط محافظ دمياط رشا مصلح التأمين الصحي

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