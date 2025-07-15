انطلاق المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة فى عامها الثالث بدمياط

أعلن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عن انطلاق المبادرة الرئاسية “ ١٠٠ يوم صحة ”، فى عامها الثالث ، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة لجميع الأعمار والفئات .

وأشار الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة أنه سيتم تقديم خدمات المبادرات بالمستشفيات اعتبارًا من اليوم وذلك من خلال ٦٨ فريق ثابت و١٠ فرق متحركة

وأضاف أن الحملة تضم خدمات مبادرات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ، الكشف المبكر عن مرض الإعتلال الكلوي ، مبادرة الكشف عن ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة ، الكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة ، مبادرة رعاية كبار السن ، مبادرة فحص المقبلين على الزواج ، مبادرة فحص وعلاج الأورام السرطانية ، مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم وسوء التغذية لدى الأطفال ، مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار هذا بالإضافة إلى تقديم العديد من خدمات الرعاية الأولية وخدمات الطب الوقائي كالتطعيمات وصحة البيئة.