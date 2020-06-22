بالملابس الصيفية .. نسرين طافش تثير جدل متابعيها على إنستجرام

لايوجد فرق كبير بين الشرق والغرب، الشمال والجنوب.. فمهما كانت وجهتك ،يجب أن تجعل الرحلة التي تقوم بها رحلة في داخلك.. فإذا سافرت في داخلك، فسيكون بوسعك اجتياز العالم الشاسع وماوراءه».

كان مسلسل "ختم النمر"، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.





وشاركت فى بطولته مع عدد كبير من النجوم وأبرزهم أحمد صلاح حسنى، رشدى الشامى، تميم عبده، عفاف شعيب، وفاء سالم، إسلام جمال، ميرهان حسين، تامر شلتوت، جميل برسوم، إبراهيم فرح، حنان سليمان.