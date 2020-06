بالملابس الصيفية .. نسرين طافش تثير جدل متابعيها على إنستجرام

View this post on Instagram

لايوجد فرق كبير بين الشرق والغرب،الشمال والجنوب.فمهما كانت وجهتك ،يجب ان تجعل الرحله التي تقوم بها رحله في داخلك.فاذا سافرت في داخلك،فسيكون بوسعك اجتياز العالم الشاسع وماوراءه. #شمس__الدين__التبريزي 🌞