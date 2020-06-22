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محافظات

ظهور حالتي اشتباه كورونا بين أطفال دار الأحداث بقويسنا .. وصحة المنوفية تشكل لجنة لفحص المقيمين

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:49 م
صدى البلد
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مروة فاضل

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية اليوم عن احتجاز طفلين من دار الأحداث "مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال بمدينة قويسنا عقب إصابتهم باشتباه بفيروس كورونا بعد ارتفاع درجة الحرارة، وتم احتجازهما بمستشفى المسنين بقرية جنزور.


وقال الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، إنه تم إبلاغ الصحة من مديرية التضامن التابعة لها المؤسسة بوجود حالتي اشتباه كورونا بين الأطفال وعلى الفور تم تكليف اخصائي اطفال لتوقيع الكشف الطبي علي جميع الأطفال بالدار وعلي القائمين عليها.


وأضاف،  انه تم تشكيل لجنة أخرى من الإدارة الصحية لتوقيع الكشف الطبي عليهم بناء على تعليمات المحافظ، وتم حجز الطفلين المصابين وحالتهم جيدة بمستشفى المسنين بجنزور.

فيما قام مجلس مدينة قويسنا بتعقيم الدار وتطهير مقر مؤسسة الأحداث في مدينة قويسنا بعد ظهور حالات إصابة بها. 


ظهور حالتي اشتباه كورونا بين أطفال دار الأحداث بقويسنا .. وصحة المنوفية تشكل لجنة لفحص المقيمين
ظهور حالتي اشتباه كورونا بين أطفال دار الأحداث بقويسنا .. وصحة المنوفية تشكل لجنة لفحص المقيمين
ظهور حالتي اشتباه كورونا بين أطفال دار الأحداث بقويسنا .. وصحة المنوفية تشكل لجنة لفحص المقيمين
ظهور حالتي اشتباه كورونا بين أطفال دار الأحداث بقويسنا .. وصحة المنوفية تشكل لجنة لفحص المقيمين
ظهور حالتي اشتباه كورونا بين أطفال دار الأحداث بقويسنا .. وصحة المنوفية تشكل لجنة لفحص المقيمين
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