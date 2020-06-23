محافظ بورسعيد: علينا تطوير الإنتاج لرفع شعار صنع في مصر بدول العالم .. فيديو

عبر محافظ بورسعيد عادل الغضبان، عن سعادته بدخول كيانات صناعية كبرى للمنطقة الصناعية، مؤكدا أنها في منتهى الأهمية للاقتصاد في ظل وباء كورونا المستجد.









وأضاف الغضبان ، في تصريحات للقناة الأولي، للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"المستثمر لما ييجي يستثمر في مصر بيكون أكبر مكسب للدولة لأن المنتج المصري يذهب للعالم كله، ودي حاجة في منتهى الأهمية".









وناشد محافظ بورسعيد، الشباب السعي للحصول على عمل واستغلال الفرصة الكبيرة، مطالبًا بتطوير جودة الإنتاج باستمرار لرفع شعار صنع في مصر في كل دول العالم.