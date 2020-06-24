بسبب أسعار الدولار.. مظاهرات وقطع طرق في لبنان وانتشار للشرطة والجيش

قطع المتظاهرون اللبنانيون مساء اليوم الأربعاء، الطرق في عدد من المدن احتجاجا على هبوط سعر صرف الليرة لمستوى قياسي جديد أمام الدولار,





وذكر موقع "لبنان 24"، أن قوى الأمن أجرت تعزيزات أمنية مشددة، وكذلك قوات الجيش، في محيط منطقة الجميزة والخندق الغميق في وسط بيروت.





وتجمع المتظاهرون امام مصرف لبنان في شارع الحمرا احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار.





وقطع المتظاهرون السير الى طريق المصنع عند مفرق راشيا، وطريقا عاما بحمدون عند مفرق شانية بالاتجاهين، وأمام سراي النبطية، وتجمععوا أمام سراي جونية إحتجاجًا على إستدعاء ناشط للتحقيق.





كما اعتصم المتظاهرون في ساحة أبو ديب احتجاجا على ارتفاع الاسعار وسعر صرف الدولار وتقنين الكهرباء، كما قطعوا السير في ساحة نور بمدينة طرابلس رفضا لغلاء المعيشة وارتفاع سعر صرف الدولار، ومدخل زحلة من جهة ضهر البيدر، وأوتوستراد التبانة بالاتجاهين، و ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، واوتوستراد المحمرة بالاتجاهين، وقطعوا جزءا للسير على تقاطع برج الغزال باتجاه جسر الرينج، وطريق عام سعد نايل بالاتجاهين.





وارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، حيث لامس الدولار الواحد 7 آلاف ليرة.











