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دوري القدم واليد.. وزير الشباب والرياضة: استكمال جميع الأنشطة الرياضية ..فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:31 ص
عودة النشاط الرياضي
عودة النشاط الرياضي
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اسراء صبري
قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن المسابقات الرياضية سيتم استكمالها وفقًا لقرار مجلس الوزراء، مؤكدا أن "اتحاد الكرة يخاطب حاليا الأندية من أجل عودة الدوري، إضافةً إلى استكمال كرة اليد وجميع الأنشطة".

وأضاف وزير الرياضة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه تم إرسال جوابات وبيانات لكل الاتحادات فيما يخص عودة النشاط الرياضي في مصر، ومن ثم الاستعداد من حيث الجداول والاحتياطات.

وتابع وزير الرياضة، أن الأمر بالنسبة إلى كرة اليد منتهٍ، معقبا أنه وفقا للخطة الموضوعة فإن شهر 7 سيتم فيه تدريب بالكامل، أما شهر 8 فسيكون عودة المنافسة".

وفيما يخص اكتشاف حالات مصابة بـ كورونا في الأندية، أشار وزير الرياضة، إلى أنه مازال هناك وقت، متابعا "احنا ورا ولادنا عموما.. والصالح العام هيتم وسيكون هناك ملاحظات في كل الأمور".

وأشار وزير الرياضة، إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق من أجل الاستعداد لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، موضحا أن هناك لجنة منظمة ولجنة عليا برئاسة مجلس الوزراء وعدد من الوزارات المعنية، متابعا "سيكون هناك تنسيق بشكل أسبوعي مقسم إلى إنشاء الصالات، كما أن معظم الصالات أوشكت على الانتهاء".

ولفت وزير الرياضة، إلى أن افتتاح القرعة سيتم في توقيته، كما أن تلك المرة الأولى التي يحدث بها تواجد 32 فريقا في بطولة، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي عقد اجتماعه في مصر، وقرر أن تكون بطولة العالم القادمة ستنظم من قبل 3 دول.

واستطرد وزير الرياضة، أن هناك اجتماعات مع اللجنة الأوليمبية المصرية ومع الاتحادات لوضع برنامج خاص بهم، موضحا أن على المستوى الفني الكل بدأ في الاستعداد وأن هناك برامج معدة من قبل اللجنة الأولمبية والاتحادات. 
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