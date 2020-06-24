حالتها حرجة بسبب كورونا.. منشور مؤثر من ابنة رجاء الجداوي

شاركت أميرة مختار - ابن الفنانة رجاء الجداوي ، منشورًا مؤثرًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعت من خلاله لـ والدتها بعد تدهور حالتها الصحية، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.





وكتبت ابنة رجاء الجداوي ، في منشورها على فيسبوك، دعاء مؤثرًا كتبت فيه: «اللهم جبرًا وصبرًا وقوة»، ما جعل أصدقائها يتأثرون بالمنشور ويتفاعلون معها بالدعاء للفنانة القديرة.





من جهة أخرى، قال الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي ، إنه لا يمكنها أن تعيش بدون الأنبوبة الحنجرية، لحين استعادة الرئة عملها، خاصة أنها أجرت 3 مسحات لفيروس كورونا، وجاءت جميعها إيجابية.

وأكد الطاقم الطبي في مستشفى عزل أبو خليفة، أن رجاء الجداوي حقنت بجرعتين من البلازما، وحالتها شبه غير مستقرة، وأشاروا إلى أن عامل السن مؤثر على عدم تعافيها.





وكشفت مصادر طبية ضمن الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي بمستشفي أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، تطورات حالتها الصحية.





وأكد الفريق الطبي المعالج للجداوي، سوء حالتها الصحية وعدم استقرارها خاصة بعد فقدانها الوعي، وتوصيل أنبوبة حنجرية لمساعدتها على التنفس بعد انخفاض نسبة الأكسجين في الدم.





وأجرت رجاء الجداوي، المصابة بـ فيروس كورونا المستجد، بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، المسحة الثالثة يوم الأربعاء الماضي، لمعرفة مدى استمرار تواجد الفيروس بها، وجاءت نتيجة المسحات الثلاثة إيجابية.





وأثبتت نتائج مسحة فيروس كورونا التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، إيجابية إصابتها، واستمرار تواجد نسبة من الفيروس في جسدها، على أن تجري مسحة جديدة بعد 72 ساعة؛ للتأكد من تماثلها للشفاء.





وكانت الفنانة القديرة رجاء الجداوي؛ قد أجرت المسحة الأولى يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت إيجابيتها، لتتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو الجاري، وتنتقل على أثرها للعناية المركزة.





وكشفت مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بـ محافظة الإسماعيلية عن تلقي الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، جرعتين من بلازما المتعافين من كورونا هي وآخر، كان أولها مساء السبت 6 يونيو، وتلقت الجداوي، الجرعة الثانية، صباح الأحد 7 يونيو، وبدأت الفنانة في التحسن التدريجي بعد تلقيها الجرعة.





وكانت الفنانة رجاء الجداوي، اكتشفت إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، يوم السبت 23 من مايو الماضي، ودخلت إثرها مستشفى العزل بـ أبو خليفة في الإسماعيلية، تزامنًا مع عيد الفطر المبارك.