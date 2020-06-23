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فن

ردا على الشائعات.. مقربون: رجاء الجداوي مازالت في العناية المركزة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:39 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعد تدهور الحالة الصحية لـ الفنانة رجاء الجداوي، تزامنًا مع إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وانتشار شائعات على السوشيال ميديا حول وفاة الفنانة القديرة، بعد صراع مع المرض. 

ونفى مثقربون من رجاء الجداوي، في تصريح لـ صدى البلد، هذه الشائعات التي ترددت في الساعات الماضية، مؤكدين أن الفنانة مازالت تمكث في العناية المركزة بمستشفى العزل في أبو خليفة بـ الإسماعيلية. 

من جهة أخرى، كشفت مصادر طبية ضمن الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي بمستشفي أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، تطورات حالتها الصحية.

وأكد الفريق الطبي المعالج للجداوي، سوء حالتها الصحية وعدم استقرارها خاصة بعد فقدانها الوعي، وتوصيل انبوبة حنجرية لمساعدتها على التنفس بعد انخفاض نسبة الأكسجين في الدم.

وأجرت رجاء الجداوي، المصابة بـ فيروس كورونا المستجد، بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، المسحة الثالثة يوم الأربعاء الماضي، لمعرفة مدى استمرار تواجد الفيروس بها، وجاءت نتيجة المسحات الثلاثة إيجابية. 

وأثبتت نتائج مسحة فيروس كورونا التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، إيجابية إصابتها، واستمرار تواجد نسبة من الفيروس في جسدها، على أن تجري مسحة جديدة بعد 72 ساعة؛ للتأكد من تماثلها للشفاء. 

وكانت الفنانة القديرة رجاء الجداوي؛ قد أجرت المسحة الأولى يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت إيجابيتها، لتتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو الجاري، وتنتقل على أثرها للعناية المركزة. 

وكشفت مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بـ محافظة الإسماعيلية عن تلقي الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، جرعتين من بلازما المتعافين من كورونا هي وآخر، كان أولها مساء السبت 6 يونيو، وتلقت الجداوي، الجرعة الثانية، صباح الأحد 7 يونيو، وبدأت الفنانة في التحسن التدريجي بعد تلقيها الجرعة. 

وكانت الفنانة رجاء الجداوي، اكتشفت إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، يوم السبت 23 من مايو الماضي، ودخلت إثرها مستشفى العزل بـ أبو خليفة في الإسماعيلية، تزامنًا مع عيد الفطر المبارك. 

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