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فن

غيب لـ فضل شاكر تقترب من 5 ملايين مشاهدة .. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:40 ص
فضل شاكر
فضل شاكر
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آيه عاطف
حققت أغنية "غيب" للفنان فضل شاكر، نجاح كبير جداّ حيث إقتربت من كسر حاجز الـ 5 ملايين عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب" بعد فترة قصيرة من طرحها.

تقول كلمات الأغنية "غيب" : غيب عن عينى لو مرتاح، ..  واعتبره حب وراح، ..  وإنساني  عن نفسي، .. مش هانساك،  .. روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير، ..  وكفاية اللي أنا عشته معاك ..  في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني".

وعايزني آنسى، .. إزاي يا عمري يا حتة مني، ..  معقول هاتبعد يا ريت جاوبني الخوف قاتلني،  .. لو سهل تنسى انا عمري ما نسى وغصب عني  ..  يااااه  ده اللي افتكرته حبيب بيقولي كله نصيب،  .. اه يا قلبي ده مفيش كلام يتقال، ..  بان كل اللي كان جواك، ..  من جوه انا شايفك ريحني جوايا الف سؤال".

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أغنية "غيب" من كلمات محمد الرفاعى، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم بالإضافة إلى المكس والماستر لياسر أنور.

يذكر أن طرح فضل شاكر، مؤخرًا أغنية "بتوحشيني" وحققت نجاح كبير جدًا منذ وقت طرحها أيضًا.
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