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أخبار البلد

غدا.. انطلاق المشاورات التحضيرية لمنتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:01 م
مركز الملك عبدالله
مركز الملك عبدالله للحوار بين اتباع الأديان
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سامح سلام
يعقد مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات غد السبت، بالتعاون مع جمعية منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين ومنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات واللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في المملكة العربية السعودية، أولى المشاورات التحضيرية، ضمن سلسلة اللقاءات  الإقليمية المتنوعة في مختلف أنحاء العالم؛ استعدادًا لمنتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين، المقرر انعقاده في الرياض في وقت لاحق خلال العام الجارى، حيث من المقرر رفع توصياته إلى  قادة العالم المجتمعين في قمة مجموعة العشرين في العاصمة السعودية الرياض.

وذكر بيان صادر اليوم عن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات أنه من المقرر أن يشارك في فعالية مجموعة الشركاء الدوليين أفراد وقيادات ومؤسسات دينية وإنسانية، وصانعو سياسات في المنطقة العربية من المشتغلين في مجالات القيم الدينية والإنسانية، التي عادةً ما تناقشها قمم قمة العشرين في اجتماعاتها السنوية.

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وقال البيان وإنه شارك في التحضيرات والمشاورات الخاصة باللقاءات التحضيرية خبراء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، الذين يعملون في منصات الحوار والتعاون الخمس في العالم وخصوصًا في العالم العربي، والذين أسهموا في إنشاء أول منصة إقليمية للحوار والتعاون بين القيادات و المؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي عام 2018.

وقال البيان إن برامج مركز الحوار العالمي، خلال هذه الفترة تضمنت تدريب المئات من الشباب من مختلف فئات المجتمع ومكوناته المتعددة والمهتمين بترسيخ القيم الدينية والإنسانية في تعزير المشتركات الإنسانية والعيش المشترك واحترام التنوع والمواطنة بما يساهم في تحقيق الأمن والسلام عبر إبراز دور القيم الدينية في معالجة القضايا التي تواجه البشرية وتقديم التوصيات والمبادرات المناسبة لصانعي السياسات؛ وتقديم العديد من المنح لدعم المبادرات الهادفة إلى معالجة الآثار الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد، كذلك تسهم شبكة الكليات والمعاهد الدينية الإسلامية والمسيحية في العالم العربي المدعومة من المركز-في عملية تطوير أدوات التعليم والمناهج القائمة على تعزيز التنوع الديني والثقافي. وسيتبع المشاورات الإقليمية للمنطقة العربية اجتماع مماثل للقيادات الدينية وصانعي السياسات الأوروبيين، سيما ممثلين بارزين من المفوضية الأوروبية ومنظمة الأمم المتحدة ومؤتمر الحاخامات الأوروبي (CER).

وأكد فيصل بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، إن عملنا خير دليل على فعالية إشراك الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية لمساندة صانعي السياسات عبر الحوارات والمبادرات المتنوعة لإيجاد  حلول عالمية شامله ومستدامة.

وأضاف أن عقد منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين في الرياض  يعتبر تتويجًا لمسيرة حافلة بالإنجازات في مجال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات بمبادرة من المملكة العربية السعودية وإسبانيا والنمسا والفاتيكان وكذلك خصوصية عقد هذا اللقاء الاستثنائي في المملكة العربية السعودية بريادتها للعالم الاسلامي ومكانتها السياسية والاقتصادية العالمية وأهمية القضايا المطروحة للنقاش خصوصًا هذا العام الذي واجهت فيه البشرية عدوًا شرسًا خفيًا، تمثل في وباء شمل العالم كله.

 

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