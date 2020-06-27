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توك شو

خالد أبو بكر عن إعدام "المسماري": مصر مش بتسيب حقها

السبت 27/يونيو/2020 - 09:41 م
خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
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عبد الخالق صلاح
علق خالد أبو بكر، على تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى عبد الرحيم المسارى، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، والمنفذ لحادث الواحات الذى استشهد فيه 16 ضابطا وفردا من خيرة شباب الوطن.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، :"النهارده أخدنا بتارنا.. كنت نتمنى عرض مشهد إعدامه.. وأتمنى من النائب العام عرض مشهد إعدام هؤلاء الخوانة فيما بعد".


وأضاف: "حينما أري مشاهد هؤلاء الخونة، افتكرت الخروف معتز مطر ومحمد ناصر.. وعارف ومتيقن إنهم هيجوا مصر متسلمين ومتكتفين.. كل ما أشوف واحد راجع من الخرفان افتكر الخروفين دول.. مصر مش بتسيب حقها".
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