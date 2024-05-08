باحثة بالمركز المصري: نتوقع أن يكون للمفاوضات بين حماس وإسرائيل نتائج إيجابية

قالت مريم صلاح باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن الغزو البري الشامل لرفح الفلسطينية أصبح وشيكا، إذ طلبت دولة الاحتلال إخلاء الجزء الشرقي من المدينة.

وأضافت "صلاح"، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية دعاء جاد الحق، عبر قناة "إكسترا نيوز": "من المتوقع أن يكون للمفاوضات نتائج إيجابية، فقد شهدنا في الأيام الماضية موافقة حركة حماس على المقترح المصري، ولكن في نفس الوقت، قُوبل كل ذلك بتعنت إسرائيلي".

رفح الفلسطينية

وتابعت الباحثة: "شهدنا في الأيام، تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات كبيرة في رفح الفلسطينية أسفرت عن عدد كبير من القتلى، ومصر لها دور كبير من بداية القضية الفلسطينية والأزمة الحالية سواء في المفاوضات والهدنة التي عُقدت في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية والتهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية".

