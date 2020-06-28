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رياضة

أبرزها في ليفربول وبروسيا دورتموند .. محمد زيدان يخوض 4 معايشات بـ أوروبا

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:49 ص
محمد زيدان
محمد زيدان
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عمرو ابوبكر
قال محمد زيدان، لاعب منتخب مصر السابق، إن فيروس كورونا حرمه من قضاء فترة معايشة مع العديد من الأندية الأوروبية.

وأكد زيدان في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بعد عودة الأنشطة سأقوم بفترة معايشة مع بروسيا دورتموند وليفربول وسالزبورج وشالكة".

وتابع: " راض تمامًا عن مشواري الكروي وأتمتع بحب جمهوري الأهلي والزمالك، وببقي مبسوط لما الجمهور يقول إن زيدان لو بعقلية صلاح لأصبح أفضل لاعب في العالم.

جدير بالذكر أن، محمد زيدان حصد العديد من البطولات القارية مع منتخب مصر وكان من أبرز الأسماء في جيله من المحترفين في الدوريات الاوروبية. 
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