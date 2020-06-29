أول مستشفى عزل في مصر والشرق الاوسط.. ماذا قدمت «النجيلة» لمرضى كورونا في 5 أشهر





مستشفى النجيلة صرح طبي متميز فمنذ افتتاحها ودخولها الخدمة منذ عامين وهى تحقق نجاحات متتالية بعد ان اصبحت من افضل المستشفيات بمصر فى تقديم خدمات علاجية متميزة واجراء عمليات جراحية دقيقة لابناء محافظة مطروح والمحافظات الاخرى بالاضافة الى القادمين من دول ليبيا.





هذه النجاحات المتتالية التى حققتها مستشفى النجيلة برئاسة مدير المستشفى الدكتور محمد على، والتي كان سببا فى اختيارها أول مستشفى عزل في مصر والشرق الأوسط لعلاج حالات مرضى فيروس كورونا المستجد واعلان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد خلال زيارتها للمستشفى فى 1 فبراير الماضي تخصيصها كمستشفى عزل على ان تقوم الفرق الطبية بالمستشفى بالعمل على قدم وساق في تأدية واجبهم الوطني فى القضاء على فيروس كورونا المستجد ليكون المستشفى مجهزا بأعلى التجهيزات لاستقبال الحالات.





وبعد انقضاء 5 اشهر كاملة من العمل الجاد واستقبال حالات كورونا ومحاربة المرض اعلنت وزارة الصحة اخلاء مستشفى النجيلة رسميا ورجوعها لمستشفى مركزي لاستقبال الحالات وخدمة المواطنين .





فماذا قدمت مستشفى اللنجيلة خلال 5 اشهر وما اهم الاحداث التى مرت بالطاقم لطبى خلال القيام بتقديم العلاج للمرضى .





اكد الدكتور محمد على مدير مستشفى النجيلة ان المستشفى يضم كتيبة عمل متميزة من طاقم اطباء وتمريض والذى عمل كفريق عمل واحد متميز لافتا اننا كنا اسرة واحدة متراابطين سويا.





واضاف ان المستشفى استقبلت القادمين من وهان الصينية بالاضافة الى 280 حالة اصابة بكورونا من ضمنهم أجانب من مختلف الجنسيات ، لافتا انه تم شفاء 215 حالة نهائيا وتحويل 35 حالة لنزل الشباب بمطروح ومستشفى العجمي بالاسكندرية بالاضافة الى وفاه 30 حالة .





واشار انه خلال هذه فترة ال5 اشهر فقدت المستشفى 2 من العاملين بها متاثرين باصابتهم بفيروس كورونا وهم سيد المحسناوي و ناجي الجراري بالاضافة الى اصابة 23 شخص من الطاقم الطبى فى شهر ابريل الماضى والذى تماثلوا للشفاء وعادوا مرة اخرى للعمل لمحاربة المرض لافتا ان العاملين بالمستشفى كانوا يعتبرون ان مواجهة المرض مهمة وطنية لذلك فهم اخلصوا وتفانوا حتى انهم كانوا مستعدين للتضحية بارواحهم من اجل مواجهة هذا الففيروس.





واوضح ان المستشفى النجيلة يضم 110 طبيب وتمريض وفننين لافتا ان المستشفى مقام على مساحة 8 آلاف متر مربع، وتضم أكثر من 50 سريرا مجهزا و49 جهازا للتنفس الصناعي، كما يضم المستشفى أيضا وحدة غسيل كلوي بها 6 ماكينات للغسيل.





وقال ان الفريق الطبي بالمستشفى اكتسب الخبرة والثقة الكافية للتعامل مع المصابين مع الفيروس وكذا التهيئة النفسية اللازمة للمصاب للعمل على سرعة علاجه لافتا انه تم الاتفاق مع الدكتور احمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح على ضرورة الاستفادة من خبرات الطاقم الطبى بتوزيعهم على المستشفيات التى تم تخصيصها من وزارة الصحة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا بالاضافة الى اه تم الاتفاق على انشاء قسم للعزل بمستشفى النجيلة لاستقبال الحالات المصابة من ابناء مدينة النجيلة التى تقع بها المستشفى.





وكشف انه سيتم نقل المرضى بالمستشفى الى نزل الشباب ومستشفى العزل بالاسكندرية اليوم وغدا على ان يتم تعقيم المستشفى واعاجدة تطويرها لتكون جاهزة مرة اخرى لعملها لاستقبال الحالات المرضية العادية واجراء العمليات الجراحية مع توفير اخصائيين لضمان توفير افضل رعاية طبية للمواطنين .





وتقدم بالشكر لجميع العاملين بالمستشفى من اطباء وتمريض وفنيين الذين تركوا اسرهم لفترات كبيرة و اثبتوا قدرات فائقة وقوة تحمل فى نقديم الرعاية الطبية لمرضى فيروس كورونا خاصة بعد اختيارها كاول مستشفى عزل بمصر بالاضافة الى ارتفاع معدلات الشفاء بالمستشفى بمقارنة بباقى مستشفيات مصر .





كما تقدم بالشكر لوكيل وزارة الصحة بمطروح لتقديم اوجة الرعاية للعاملين بالمستشفى والاستجابة لكافة المطالب للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى مع المتابعته الدورية لكافة الاجراءات لنقل المرضى والبدء فى تطوير المستشفى بعد القيام باعمال الرش والتعقيم اللازمة .





واكد الدكتور محمد ابو طالب نائب مدير مستشفى النجيلة سأظل فخورا طول حياتي بالعمل كنائب مدير الحجر الصحي بمستشفى النجيلة للعزل وأتمنى أن اكون قد اديت واجبي قدر المستطاع لافتا اننا كنا جنود وكل له دور ينفذه ، ولم يتخاذل أحد ، بل إننا لم نقبل بتواجد أي متخاذل بيننا أبدا ، وكنا نشد أزر بعضنا في الشدائد حتى انقضت المحنة وتحولت لمنحه تعلمنا منها الكثير والكثير على المستوى الطبي والمهني والاجتماعي وأصقلت شخصياتنا للأفضل .





واضاف ان كل الطاقم الاداري والطبي من أطباء وتمريض والفني والعمال لهم جزيل الشكر لبطولتهم الخالدة والتي سيحكي عنها التاريخ وكذلك أهالي النجيلة الكرام الذين عاملونا بأحسن معاملة ودعمونا بكل السبل لافتا ان الأبطال الحقيقيون الذين عملوا في صمت تام وبجهد حقيقي ملموس على أرض الواقع وبشهادة الجميع وبشهادة الحالات التي تم علاجها .. حق علينا تكريمهم وتقديرهم.