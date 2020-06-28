بشعر مبلل.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة.. شاهد





وتألقت بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية بلوز مكشوف الكتفين باللون الأزرق الغامق؛ وهو ما جعل إطلالتها جذابة. هند صبرى بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية بلوز مكشوف الكتفين باللون الأزرق الغامق؛ وهو ما جعل إطلالتها جذابة.

وعلقت هند صبري على الصورة، "أتمنى لكم صيف ممتع بقدر المستطاع ".





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هند صبري، علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ، واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك، وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.





وتركت هند صبرى شعرها منسدلا علي كتفيها وهو مبلل ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.







