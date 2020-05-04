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فن

أول تعليق من هند صبري بعد انضمامها لـ نيتفليكس

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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ميرنا محمود

شاركت  الفنانة التونسية هند صبري  جمهورها  بصورة توضح انضمامها  للموقع العالمي   نيتفليكس  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور إنستجرام. 


وكتب هند صبري معلقة علي الصورة: "أشعر بالحماسة والسعادة وأنا اشاركم خبر إنضمامي لعائلة نيتفليكس. في عمل فني جديد يحمل رؤية جديدة متمركزة حول المرأة العربية. وخصوصا انني وللمرة الأولى  سأكون  منتج منفذ لمسلسل عربي يعرض على نطاق عالمي"


وكانت شبكة  نيتفليكس قد كشفت عن تعاقدها مع الفنانة التونسية هند صبري، لتقديم عمل درامي جديد، وذلك في سابقة تحدث للمرة الأولى، بأن يكون التعاقد مع الفنان نفسه. 


المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، وسيتم عرضه عبر منصة  العام المقبل ٢٠٢١، من بطولة هند صبري، وستتولي تنفيذه أيضا من خلال شركتها Salam production. 


وكانت  قد اختارت هند صبري الشهر الماضي ضمن ٥٥ نجمة عالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضمن مشروع "لأنّها شاهدت"،  وتشمل القصص التي ألهمت النساء اللواتي قدمنّ لنا أعمالًا استهوتنا وألهمتنا بنفس الوقت، مع كل من صوفيا لورين، وسلمى حايك، وياليتزا أباريشيو، وميلي بوبي براون، ولوري نان، ولانا كوندور، وبيترا كوستا، وآفا دوفرناي.

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