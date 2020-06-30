واحد من 3 أشخاص يعانون منها.. رئيس AOI الهندية يوضح الفرق بين حساسية الصدر وكورونا.. وأسباب الإصابة وطرق الحفاظ على التنفس

التلوث أحد أسباب حساسية الصدر

أسباب غير متوقعة للإصابة بالحساسية

أعراض مشتركة بين كورونا وحساسية الصدر

طرق بسيطة للحفاظ على الجهاز التنفسي من الحساسية





يعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص من حساسية الصدر ، لكنهم لا يعرفون المشكلة، حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية، لهذا السبب يصبح من المهم فهم الحساسية وأعراضها وأسبابها لأنها تؤثر على جودة حياة المرء، لكن أحد الأسباب الرئيسية لحساسية الجهاز التنفسي هو ارتفاع مستويات التلوث الذي يتسبب في إطلاق مسببات الحساسية في الهواء.





يقول تقرير نُشر على موقع thelancet.com، إن الأسباب الرئيسية للتلوث الخارجي هي تلوث الهواء الناتج عن الكتلة الحيوية والوقود الأحفوري وعوادم السيارات، ومع ذلك ففي الأوقات الحالية عندما تكون الدولة بأكملها في وضع شبه مغلق ومحصورة في المنزل ، يتزايد التلوث الداخلي أيضًا بشكل كبير ، ويساهم بشكل كبير في الحساسية التنفسية ، كما يقول الدكتور سمير بهارجافا ، رئيس جمعية أطباء الأنف والأذن والحنجرة في الهند (AOI) .





واضاف : "بينما نفهم مصادر التلوث في الهواء الطلق ، فاننا نحتاج أيضًا إلى مراعاة نهج الإدارة الصحيح للتأكد من أن الحساسية لا تعطل منازلنا. فيما يلي بعض الأسباب التي تؤدي عادة إلى الحساسية التنفسية.





التلوث الداخلي





وأوضح أن تلوث الهواء الداخلي هو تدهور جودة الهواء الداخلي بسبب المواد الكيميائية الضارة والمواد الأخرى، التي يمكن أن تكون أسوأ بما يصل إلى 10 مرات من تلوث الهواء الخارجي، وهي أكثر تركيزًا لأن المناطق المتضمنة تمكن الملوثات المحتملة من البناء أكثر من المساحات المفتوحة، يمكن أن يكون تلوث الهواء الداخلي ناتجًا عن حرق مصادر الوقود الصلب - مثل الحطب ، ونفايات المحاصيل ، والروث - للطهي والتدفئة، يؤدي حرق مثل هذا الوقود إلى تلوث الهواء الذي يؤدي إلى أمراض الجهاز التنفسي.





أعراض شائعة





وأضاف أن هناك أعراضا شائعة تتمثل في:





* تشترك الحساسية في أعراض شائعة مع COVID-19 أو نزلات البرد أو الأنفلونزا أو الأمراض المنقولة. وبالتالي ، فإن فهم الحساسية وأعراضها سيقطع شوطًا طويلًا في علاجها وإدارتها.





* يمكن أن تتسبب الملوثات في مجموعة واسعة من المشاكل الصحية قصيرة المدى وطويلة الأجل ، وقد يؤدي التعرض لتركيزات عالية من تلوث الهواء الداخلي إلى تهيج العين والصداع وتهيج الأنف والحلق والإرهاق والدوخة.





* الأطفال والحوامل وكبار السن (لأن نظام المناعة لديهم ضعيف) أكثر عرضة للتلوث ، سواء كان داخليًا أو خارجيًا. للتأثير آثار بعيدة المدى عليهم ، وبالتالي فإن تجنب التعرض أمر بالغ الأهمية.





* يزداد خطر ضعف نتائج الفترة المحيطة بالولادة ، أي انخفاض الوزن عند الولادة ووفيات الفترة المحيطة بالولادة من التعرض.





* ارتبط استخدام الوقود الصلب أيضًا بالالتهاب الرئوي غير المميت ومشاكل تنفسية أخرى.





* يعزى انتشار السل النشط إلى دخان الطهي.





* في النساء غير المدخنات ، ارتبط التعرض لوقود الكتلة الحيوية بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة.





طرق بسيطة للحفاظ على التلوث الداخلي





نظرًا لأن البقاء في الداخل هو أمر طبيعي جديد ، فمن الأهمية بمكان أن نحافظ على النظافة ونحافظ على التلوث بعيدًا.





* تأكد من فتح النوافذ الخاصة بك لبعض الوقت في اليوم مما يوفر مساحة لدوران الهواء والتهوية.





* يجب تنظيف الأثاث والمفروشات وغسلها بانتظام.





* يمكن أن يساعد استخدام المكنسة الكهربائية في إزالة الغبار من السجاد والبسط والحصائر.





* التدخين في الأماكن المغلقة ليس خيارًا جيدًا لأنه يطلق ملوثات في الهواء داخل منزلك.





* احتفظ بالرطوبة والرطوبة بعيدًا لأنها تتسبب في ظهور العفن والفطريات.





* لمحبي الحيوانات ، ابق حيواناتك الأليفة بعيدًا عن غرفة نومك وقم بتزيينها بانتظام للحفاظ على مستويات النظافة. لا تجعل منزلك أرضًا خصبة لهذه الحشرات لأنها تسبب أيضًا التلوث الداخلي.





* اختيار النباتات الداخلية التي تحد من التلوث الداخلي. يعني الحفاظ على الأمان في الداخل أيضًا الحفاظ على الهواء نظيفًا وابتلاع هواء نقي وخالٍ من التلوث.