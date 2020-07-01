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أخبار البلد

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة المشروعات القومية وأزمة كورونا.. اليوم

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:27 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والاجتماعية والصحية .

كما يناقش الاجتماع آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد ، والموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الإيجابية التي تقدم لها سبل العلاج.

ويتابع الاجتماع تطبيق قرارات رئيس الوزراء بشأن فيروس كورونا والتدابير الاحترازية في مصر .

ويبحث المجلس ايضا الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في المحافظات ونسبة التنفيذ في كل مشروع .

ويتابع المجلس توفير السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومراقبة الاسواق لعدم زيادة الأسعار .
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