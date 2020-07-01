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أخبار البلد

الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية لبعض المشروعات المحاور والكباري بالقاهرة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:22 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية لبعض من مشروعات المحاور والكباري بمدينة نصر، حيث تابع سير العمل ومعدلات الإنجاز مباشرة من المهندسين المشرفين بالمواقع. 

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس شدد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا أثناء العمل حفاظًا على سلامة وصحة العاملين بتلك المواقع. 

كما تفقد الرئيس أيضًا عددًا من مواقع تقديم الخدمات والتزود بالوقود على محور مصر الإسماعيلية الصحراوي، والتقى مع اللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، وقد وجه الرئيس بضرورة أن تكون تلك المواقع عبارة عن مراكز خدمات متكاملة الجوانب لخدمة المواطنين من رواد الطرق والمترددين عليها. 

كما حرص الرئيس على التوقف أثناء جولته للحديث مع أحد المواطنين من الباعة الجائلين الذي تصادف وجوده حيث استفسر بشأن أحواله المعيشية وأي متطلبات له.
الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية لبعض المشروعات المحاور والكباري بالقاهرة
الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية لبعض المشروعات المحاور والكباري بالقاهرة
الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية لبعض المشروعات المحاور والكباري بالقاهرة
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