أضرار لن تتوقعها.. أسباب وأعراض ارتجاع المريء.. وأبرز الطرق الطبيعية لعلاجه.. ونصائح للحامل لتجنبه

أسباب ارتجاع المريء

أعراض ارتجاع المريء

علاج ارتجاع المريء

نصائح للتخلص من ارتجاع المريء عند الحامل

أهم الأسباب للإصابة بارتجاع المريء

- بعض المشروبات والاكلات تزيد من ارتجاع المريء

- بعض المشروبات والاكلات تزيد من ارتجاع المريء مثل " الشيكولاته والفواكه الحمضية والكحول والكافيين والدهون والتوابل والنعناع والبصل والثوم والفلفل".

-ارتخاء الصمام الواقع بين المعدة والمريء .

-ارتخاء الصمام الواقع بين المعدة والمريء .

- سعال مزمن وبحة في الصوت والتهاب في الحنجرة .

- سعال مزمن وبحة في الصوت والتهاب في الحنجرة .

- الاحساس بحرقان في فم المعدة واسفل الصدر

- الاحساس بحرقان في فم المعدة واسفل الصدر

أعراض ارتجاع المريء





قالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن الحموضة مجرد عرض بحد ذاته وليس مرضا، ولكن أشهر مرض يسبب ذلك العرض هو مرض إرتجاع الحمض المريئي





وتابعت أن الوضع الطبيعي للهضم أن ينتقل الغذاء من الفم للمريء ثم الى المعدة التي تفرز بدورها حمض الكلورايد "الهيدروكلوريك أسيد" للمساعدة بعملية الهضم.





وكشفت عن بعض العوامل التي قد تؤدي لارتجاع المريء والحموضة





* البدانة

* فتق الحجاب الحاجز

* الحَمل

* بطء عملية إفراغ المعدة





أعراض ارتجاع المريء :





- الحموضة

- حرقان

- ارتجاع الأكل في الفم

- الكحة المزمنة

- التهاب الجيوب الأنفية

- ألم بالصدر (الشعور بنغزات في الصدر)

- إحساس وجود كتلة (الشعور بألم او شيء بالحلق يصعب عليك شرحه )

- إلتهاب الحنجرة

- الشعور بالاختناق اثناء النوم

- تآكل مينا الأسنان