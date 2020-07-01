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أضرار لن تتوقعها.. أسباب وأعراض ارتجاع المريء.. وأبرز الطرق الطبيعية لعلاجه.. ونصائح للحامل لتجنبه

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:48 م
ارتجاع المريء
ارتجاع المريء
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نهى هجرس
أسباب ارتجاع المريء
أعراض ارتجاع المريء
علاج ارتجاع المريء
نصائح للتخلص من ارتجاع المريء عند الحامل


ارتجاع المريء هو رجوع الطعام وحامض المعدة من المعدة إلى المريء بسبب خلل في العاصرة وهي الصمام الموجود بين المعدة والمريء مما يسبب الحموضة وصعوبة البلع والحرقة للمريض وقد ينتج عنه رائحة كريهة للفم والكحة المزمنة وبحة الصوت والتهاب الحنجرة ، وقد يضيق المريء من تأثير ذلك .

أهم الأسباب للإصابة بارتجاع المريء

- الاحساس بحرقان في فم المعدة واسفل الصدر 

- البلع بطريقة غير سهلة ومضطربة .

- كراهة رائحة الفم .

- سعال مزمن وبحة في الصوت والتهاب في الحنجرة .

-حدوث فتق في الحجاب الحاجز. 

-ارتخاء الصمام الواقع بين المعدة والمريء .

- بعض المشروبات والاكلات تزيد من ارتجاع المريء مثل "الشيكولاته والفواكه الحمضية والكحول والكافيين والدهون والتوابل والنعناع والبصل والثوم والفلفل".

-تناول بعض الادوية يسبب ارتجاع المريء مثل الكورتيزون والاسبرين 

- الضغط النفسي والاجتماعي 


أعراض ارتجاع المريء

قالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن الحموضة مجرد عرض بحد ذاته وليس مرضا، ولكن أشهر مرض يسبب ذلك العرض هو مرض إرتجاع الحمض المريئي.

وتابعت أن الوضع الطبيعي للهضم أن ينتقل الغذاء من الفم للمريء ثم الى المعدة التي تفرز بدورها حمض الكلورايد "الهيدروكلوريك أسيد" للمساعدة بعملية الهضم.

وكشفت عن  بعض العوامل التي قد تؤدي لارتجاع المريء والحموضة 

* البدانة
* فتق الحجاب الحاجز
* الحَمل
* بطء عملية إفراغ المعدة

أعراض ارتجاع المريء :

- الحموضة
- حرقان
- ارتجاع الأكل في الفم
- الكحة المزمنة
- التهاب الجيوب الأنفية
- ألم بالصدر (الشعور بنغزات في الصدر)
- إحساس وجود كتلة (الشعور بألم او شيء بالحلق يصعب عليك شرحه )
- إلتهاب الحنجرة
- الشعور بالاختناق اثناء النوم
- تآكل مينا الأسنان
- رائحة فم كريهة

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طرق علاج ارتجاع المريء

الوزن : العمل على انقاص الوزن وتخفيف السمنة- 

ميعاد الاكل : تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة -

الماء : زيادة شرب الماء عند الاحساس بحرقة المعدة -

التدخين : الاقلاع عن التدخين -

الجلوس : يستحسن البقاء جالسا بعد الاكل وتجنب النوم او وضع النوم -

النوم : يستحسن رفع مستوى الرأس أعلى من الجسم عند النوم -

  ،نوعية الطعام : تجنب الحوامض والمخللات والحراق والاطعمة المقلية والمسبكة والمأكولات الدسمة -
وتجنب المشروبات الغازية والطماطم والفواكه الحمضية

يستحب تناول الخيار والعنب والخس وشرب العرقسوس -

كمية الاكل : تجنب الوجبات الكبيرة و تقسيم الاكل الى وجبات متعددة وخفيفة -

الملابس : يستحسن ارتداء الملابس الواسعة وتجنب الملابس الضيقة -

نصائح للتخلص من ارتجاع المريء عند الحامل

تعاني العديد من السيدات الحوامل من مشكلة ارتجاع المرئ، ومشكلة الشعور الدائم بالغثيان، فإذا كنت من ضمن هؤلا؛ء يمكنك اكتشاف العديد من النصائح التى تساعدك فى التخلص من هذا الشعور الصعب

كشف موقع "بولد سكاى " الهندى الشهير عن أفضل 6 نصائح تساعد المرأة الحامل على التخلص من ارتجاع المريء نهائيا، وهى كالتالى:

 تناول وجبات خفيفة مقسمة على فترات 
 
ابتعدى عن تناول الدهون المشبعة والأكلات الدسمة

 الامتناع عن النوم بعد الأكل مباشرة والانتظار لمدة ساعتين بعد الأكل

 ضعى عدة وسادات تحت الرأس أثناء النوم 

 احرصى على تناول الأطعمة التى تخفض الارتجاع كاللبن والخيار والتفاح الأخضر

 إذا كان الارتجاع شديدا؛ توجهى للطبيب وتناولى الدواء المناسب
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