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حلم من سنين.. وزير الري الأسبق: تراجع إثيوبيا عن أهدافها سينتج عنه هزة داخلية عنيفة.. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:57 م
سد النهضة
سد النهضة
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اسراء صبري
قال محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن الجانب الإثيوبي لديه أهداف واضحة هي حجب كميات من المياة الخاصة بمصر والسودان، لافتا إلى ان التراجع عن هذه الأهداف سيحدث لديهم تأثير داخلي كبيرة وهزة عنيفة، خاصة وأن هذا حلم لديهم منذ سنين.

وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أي"، أن إثيوبيا تهدف إلى بناء 3 سدود أخرى على النيل الأزرق مما يمكنهم من السيطرة الكاملة عليه، مشيراإلى أن هدف إثيوبيا الرئيسي هو أخذ جزء من حصة المياه، أو بيع المياة لمصر.

وأوضح أن إثيوبيا ستعمل على تحويل النزاع  من مجلس الأمن إلى الأتحاد الإفريقي، متابعا: هناك بعض الدول الإفريقية التى يمكن أن تتعاطف مع إثيوبيا ضد مصر والسودان من أجل تحقيق مكاسب مشتركة.

وأشار إلى ان دور جونب إفريقيا ليس حيادي حتى الآن، لافتا إلى أن أهداف إثيوبيا أصبحت واضحة من بناء السد وهو حجز المياة وليس من أجل توليد الطاقة الكهربائية الناتجة من السد.


وتابع: أن في حالة بناء سد النهضة مصر ستخسر الطاقة الكهربائية الناتجة من السد العالي، بالإضافة إلى فقدان المخزون الاحتياطي للماء المتواجد في بحيرة ناصر، لافتا إلى أن الهدف من المفاوضات هو الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل حتى تأمن مصر لوجود مخزون مياة لديها فى أوقات الجفاف.

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