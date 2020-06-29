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خبير مائى.. وزير الري الأسبق: كلمة سامح شكري في مجلس الأمن قوية ويجب أن تدرس للأجيال القادمة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:43 م
سامح شكري، وزير الخارجية
سامح شكري، وزير الخارجية المصري
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن كلمة  سامح شكري وزير الخارجية أمام جلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة قوية جدا ويجب أن تدرس للأجيال القادمة، موضحا أن الكلمة شاملة وكأنها من خبير مائي. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « الكلمة جاءت قوية ومعبرة عن الرؤية المصرية وهي المفاوضات مع عدم اتخاذ اي موقف أحادي في ملء السد من الجانب الإثيوبي»؛ لافتا أن الجانب الإثيوبي كان يحاول أن يقدم بعض الاتهامات لمصر.

وأشار علام، أن كلمة  سامح شكري مشرفة وعبرت عن التعنت الإثيوبي في خلال فترة المفاوضات، منوها أن إثيوبيا مازالت مصممة على وضع العراقيل أمام مصر.

ونوه علام الى، أنه يتصور أن يدعم الاتحاد الافريقي المفاوضات والتوصية بعدم اتخاذ اجراءات احادية في ملء السد، مرددا:«مصر توافق على المفاوضات بشرط عدم اي اجراء احادي من جانب إثيوبيا». 
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