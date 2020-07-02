بتكلفة 45 مليون يورو ..نقل الكهرباء تطلق التيار فى محطة محولات تكرير البترول

قامت منطقة كهرباء مصر الوسطى برئاسة المهندس على فرغلى رئيس المنطقة ، بوضع الجهد الكهربائى على محطة محولات تكرير البترول بمحافظة اسيوط ،بدون "تحميل" جهد 11/11/220 كيلو فولت بقدرة ( ٣×٧٥ ميجا فولت أمبير) .





يأتي ذلك فى سياق تلبية احتياجات المشروعات الصناعية والاستثمارية المخطط تنفيذها من قبل الدولة والتى تهدف الى تلبية احتياجات محافظات الصعيد لتغطية المنتجات البترولية والسوق المحلى.





وقد اشرفت على المشروع شركة انبي بتمويل شركة تكرير البترول بتكلفة استثمارية ٤٥ مليون يورو.





وشارك فى المشروع قطاعات منطقة كهرباء مصر الوسطى المختفلة قطاع الوقاية والاختبارات ،وقطاع شبكات اسيوط وقطاع المشروعات.





والجدير بالذكر ان قطاع المشروعات برئاسة المهندس محمد صفائى بمنطقة كهرباء مصرالوسطى يواصل عمله لإنهاء المشروعات الجديدة وفقا للجدول الزمني المحدد طبقا لتعليمات الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون التأثر لازمة انتشار فيروس كورونا مع الحرص لاتخاز كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامة العاملين.