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أخبار العالم

رئيسها نتنياهو.. موشيه يعلون: إسرائيل تحكمها عصابة إجرامية

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:11 م
يعلون
يعلون
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سمر صالح
هاجم رئيس حزب "تيلم" وعضو الكنيست موشيه يعلون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب تصريحاته ضد النائب العام أفيحاي ماندلبليت. 
 
وقال يعلون وفق ما ذكرت القناة 7 العبرية: "إن إسرائيل تحكمها عصابة إجرامية اليوم ورئيس هذه العصابة هو نتنياهو". 
 
وأضاف: "أي شخص غارق في التحقيقات والقضايا الجنائية لا يمكن أن يكون رئيسًا للوزراء لأنه يهتم بمصالحه الشخصية على المصالح الأمنية".  

وفي سياق متصل قال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق ايهود أولمرت، في مقابلة مع قناة "i24news" الإسرائيلية إنه "لا يوجد بديل لحل الدولتين".
 
وأضاف أولمرت أن عدم إقامة دولة فلسطينية يشكل خطرًا على إسرائيل وعلى الفلسطينيين".
 
وأعرب عن رفضه مخطط الضم الذي ينوي نتنياهو تنفيذه، قائلًا إنه "خطأ فادح".
 
وشدد أولمرت على أن نتنياهو بوضع صعب، وهو ما حثه للدفع نحو مخطط الضم.
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