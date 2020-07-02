مع على ربيع.. بدرية طلبه تنشر فيديو كوميدي من مسلسل صد رد

نشرت بدرية طلبة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو كوميدي من مسلسل صد رد.
وعلقت بدرية طلبه على الفيديو الذي ظهرت فيه مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن قائلة "دعاء الام يا جماعة".
يذكر أن بدرية طلبة شاركت مؤخرا في مسلسل البرنس خلال شهر رمضان الماضي، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى,
وشارك فى بطولة العمل، كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.
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وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه؛ ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.