AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مع على ربيع.. بدرية طلبه تنشر فيديو كوميدي من مسلسل صد رد

الخميس 02/يوليه/2020 - 06:07 م
بدرية طلبة
بدرية طلبة
Advertisements
مصطفى كرم

نشرت بدرية طلبة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو كوميدي من مسلسل صد رد.

وعلقت بدرية طلبه على الفيديو الذي ظهرت فيه مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن قائلة "دعاء الام يا جماعة".

يذكر أن بدرية طلبة شاركت مؤخرا في مسلسل البرنس خلال شهر رمضان الماضي، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى,

وشارك فى بطولة العمل، كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.


مليش في الكافيهات.. بدرية طلبة هتخرج فين بعد فك الحظر؟


وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه؛ ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد زاهر يحمس جمهوره لباقي حلقات مسلسل البرنس: لسه بدري

أنا كرهت نفسي.. أحمد زاهر يعلق على دوره فى مسلسل البرنس| شاهد

من كواليس البرنس.. أحمد زاهر ينشر صورة مع زوجاته بالمسلسل.. شاهد

بدرية طلبة تشارك جمهورها بمشهد لها مع إدوارد من مسلسل البرنس

فدوى يا عمرى.. روجينا تنشر صورًا من مسلسل البرنس عبر إنستجرام.. شاهد

عبقرية وجبارة.. منة فضالي تشيد بدور روجينا في البرنس

ترشيحاتنا

تفاصيل مصرع نجل سالم لافى واثنين من قبيلة الترابين وإصابة ابن إبراهيم العرجانى

تفاصيل جديدة في واقعة ضبط منار سامي بطلة الفيديوهات الإباحية بالقليوبية

إهانة لنظام تميم.. أردوغان يسبق وزير الدفاع القطري ويتلقى التحية العسكرية

يوميا أو قبل العلاقة الزوجية.. ملعقة سحرية لزيادة القدرة الجنسية

15 فائدة سحرية .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول تفاحة واحدة يوميًا ؟

أول تعليق من حمدي النقاز بعد انتقاله إلى الترجي التونسي.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول عقار هندي.. اكتشاف دواء جديد لـ علاج مصابي فيروس كورونا | تفاصيل

بالأبيض الستان .. جورجينا رودريجيز تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

محتشمة وأنيقة.. زوجة يوسف الشريف تظهر بإطلالة بيضاء كلاسيكية