مع على ربيع.. بدرية طلبه تنشر فيديو كوميدي من مسلسل صد رد

نشرت بدرية طلبة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو كوميدي من مسلسل صد رد.



وعلقت بدرية طلبه على الفيديو الذي ظهرت فيه مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن قائلة "دعاء الام يا جماعة".





يذكر أن بدرية طلبة شاركت مؤخرا في مسلسل البرنس خلال شهر رمضان الماضي، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى,

وشارك فى بطولة العمل، كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.





مليش في الكافيهات.. بدرية طلبة هتخرج فين بعد فك الحظر؟



