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أخبار البلد

الصحفيين تنظم ورشة تدريبية للحماية الشخصية والنفسية من كورونا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:50 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين "ويبنار" تحت عنوان "كيف يباشر الصحفي عمله ويحافظ على سلامته الشخصية والنفسية في ظل فيروس كورونا المستجد؟ " وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً 6 يولية 2020  عبر منصة زووم p.

وتتضمن محاور الجلسة، مع انتهاء فترة الحجر المنزلي وإنتهاء الحظر والعودة للعمل على الصحفي أن يعي جيدا كيف يتصرف فى المواقف التالية :ماذا يفعل الصحفي إذا كان مخالط لحالة مصابة بفيروس كورونا وكيفية الحماية الشخصية واجراءات التعقييم والعزل  والتخطيط للمهمات الصحفية التى تتطلب العمل فى فريق فى ظل الجائحة  
كما تحتوى الدورة على كيف يتابع الصحفي عمله ويحافظ على سلامته الشخصية فى أماكن العمل؟ وما هى الحلول الامنه للصحفي الميداني والتغطيات التى تتطلب لقاء مباشر مع المصادر؟  وتطبيقات ووسائل تساعد الصحفي فى التواصل مع المصادر عن بعد ، وكيف يحافظ الصحفي على  صحته النفسية فى ظل متابعة الجائحة؟

  يشرف على التدريب الزميلة شيرين عبد العظيم  مدربة السلامة المهنية والأمان الرقمي بالاتحاد الدولي للصحفيين ومسئول لجنة طوارىء الكورونا بالاهرام  ، والزميلة نهى لملوم مدربة السلامة المهنية والامان الرقمي بالاتحاد الدولي للصحفيين .

 يعقد الويبنار" أون لاين "عبر منصة زووم 
على الرابط التالى :
https://us02web.zoom.us/j/81745427574?pwd=bTdxYlcvNUVFSHFQbVRDei82bFJPZz09

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