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محافظات

صلاة الجمعة في المنازل.. غلق المساجد أمام المصلين لمنع التجمعات في الشرقية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:09 م
مسجد
مسجد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور اللجان الدورية للمرور على المساجد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، للتأكد من غلقها وعدم  تركها مفتوحة وقت صلاة  الجمعة.


وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع  أذان النوازل ،مع أداء  صلاة الجمعة ظهرا في المنازل أو الرحال وفق ما يتيسر على كل مواطن ، موضحا أنه تم غلق المسجد الذي سيحدث فيه أى تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أو في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه وذلك بناءًا على قرارات وزارة الأوقاف، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الحكومة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة انتظام إجراءات النظافة والتطهير والتعقيم من الداخل والخارج بالمساجد و ضرورة ارتداء المصلين للكمامة الواقية عند دخولهم المساجد وإحضار كل مصلٍ السجادة الخاصة به والحفاظ على التباعد في الصفوف عند تأدية الصلاوات الخمس .


أشاد المحافظ بوعي المواطنين والتزامهم بالضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية عند تواجدهم بالمساجد مما يدفع القيادة السياسية، لسرعة اتخاذ قرار الفتح التدريجي لشئون الحياة بصفة عامة وفتح المساجد بصفة خاصة وعودة الحياة إلى طبيعتها واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للتعايش مع فيروس كورونا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم هم وذويهم من الإصابة بالفيروس.

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