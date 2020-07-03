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فن

عم الأخلاق والأدب.. أحمد السقا ينعى الفنان الراحل محمود جمعة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:29 م
أحمد السقا
أحمد السقا
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سعيد فراج
نعى الفنان أحمد السقا  الفنان الراحل محمود جمعة، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 3 يوليو، عبر تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

ونشر أحمد السقا صورة الراحل محمود جمعة، وعلق قائلًا: «الله يرحمك يا عم الاخلاق والادب»، وأنهالت عليها الردود بالدعاء للفنان الراحل. 

وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، عن وفاة الفنان محمود جمعة.

وكتب أشرف زكي، من خلال حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعه».

يذكر أن آخر أعمال محمود جمعة مشاركته في مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي وخالد زكي ومحمد أنور وإسلام جمال وسهر الصايغ ومصطفى درويش ونورهان، من إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجي، وينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.
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