عم الأخلاق والأدب.. أحمد السقا ينعى الفنان الراحل محمود جمعة

نعى الفنان أحمد السقا الفنان الراحل محمود جمعة، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 3 يوليو، عبر تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.





ونشر أحمد السقا صورة الراحل محمود جمعة، وعلق قائلًا: «الله يرحمك يا عم الاخلاق والادب »، وأنهالت عليها الردود بالدعاء للفنان الراحل.





وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، عن وفاة الفنان محمود جمعة.



