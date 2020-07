مازيراتي تقدم محرك جديد Nettuno أكثر تطورا .. تعرف عليه

أعلنت شركة مازيراتي انه هناك كشف قريبا عن محركها الجديد الفريد من نوعه، وسيكون هذا المحرك القلب النابض للسيارة الرياضية الخارقة MC20، لدخول حقبة جديدة من مسيرتها العريقة.





وتم تطوير وانتاج محرك MC20 بمقر شركة مازيراتى الرئيسي في مودينا ، ويأتي محرك MC20 الجديد نتاج ثورة تقنية حقيقية، وهو حائز على مجموعة من براءات الاختراع الدولية،





وتقوم شركة مازيراتي الان وبعد الاعلان عن محركها الجديد إطلاق سيارة تحمل نفس الاسم MC20 والمصنعة بالكامل في مودينا، بدءًا من المحرك ووصولًا إلى قلب السيارة.





وسيتم اعلان عن السيارة الجديدة رسميا في يومي 9 و10 سبتمبر في مدينة مودينا ضمن الاحتفالية الضخمة MMXX The time to be audacious، وستشهد الاحتفالية الكشف عن طرازات جديدة ستدخل حيز الإنتاج في السنوات القليلة المقبلة ، وسيتم الإعلان عن مجموعة من أنظمة الدفع المبتكرة والبرامج الطموحة التي طورتها العلامة.





اما المحرك الجديد، ياتى ضمن فئة V90، مزودا بمحرك توربو مزدوج ذي 6 أسطوانات وسعة 3 ليترات. كما ينطوي على حوض جاف (طريقة كلاسيكية للسيارات الرياضية الخارقة).





وتصل سرعة المحرك إلى 630 حصانًا عند 7500 دورة في الدقيقة، بينما يبلغ عزم الدوران 730 نيوتن متر عند 3000 دورة في الدقيقة، مع قدرة نوعية للطاقة تبلغ 210 حصان/ ليتر .





اما قلب المحرك فهو يحتوى على نظام الاحتراق المبتكر المزود بحجرة سابقة لحجرة الاحتراق، وشمعتي إشعال، وتم استيحاء هذه التقنية من تصميم سيارات الفورمولا 1، وستتاح اليوم لأول مرة في محرك مخصص لسيارات الركاب.