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سيارات

الشهر المقبل.. مازيراتي تكشف عن النسخة الهجينة من جيبلي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:10 م
مازيراتي تكشف عن
مازيراتي تكشف عن النسخة الهجينة من جيبلي في هذا اليوم
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قسم السيارات
قررت شركة مازيراتي الإيطالية العريقة لصناعة السيارات الكشف عن أحدث سياراتها بصورة مشوقة، بعدما أطلقت شرارة ضخمة على البرج الخاص بها تنويهًا عن إطلاق النسخة الهجينة الجديدة من سيارة "جيبلي"، وذلك لأول مرة فى 15 يوليو المقبل.

و تأتى سيارة جيبلي الهجينة الجديدة كليًا؛ الأولى في مجموعة مازيراتي الجديدة لإكمال مسيرتها العريقة بطرح السيارات المتمسزة والثورية بإستمرار، حيث تحول شعار الرمح الثلاثي العريق في السيارة لعلامة مضيئة تستمد الطاقة من محيطها وتضىء علامة مازيراتي العريقة.

جاءت جيبلي بأول محرك هجين في تاريخ مازيراتي، وهو نتاج التطور والإبداع لهندسة المحركات الحديثة فائقة الأداء، وهى الخطوة الأولى للصانع الإيطالى نحو مستقبل جديد تمامًا فى صناعة السيارات.

جدير بالذكر أن مازيراتي صرحت مؤخرًا: "لطالما كان الإبداع مصدر وحيٍ لمصممي مازيراتي ومهندسيها؛ فرحلة تصميم سيارة جديدة تبدأ بشرارةٍ صغيرة، ببريقٍ من العبقرية يلمع، فيشتعل، ويكبر".     

وحتى الآن لم تكشف أى مواصفات فنية بسبب التكتم الكبير من قبل الصانع الإيطالى، إلا أن العالم على موعد جديد لإستقبال تحفة من تحف مازيراتي الأكثر تطورًا فى تاريخها بحلول 15 يوليو القادم.
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