مازيراتي تعلن عن جيبلي الهجينة الجديدة

أعلنت شركة مازيراتي عن أول سيارة هجينة في تاريخ علامتها التجارية ، وولدت من هذه العملية الملهمة سيارة جيبلي الهجينة الجديدة كليًا ، السيارة الأولى في مجموعة من السيارات المبتكرة التي تبدأ بها مازيراتي حقبة جديدة من مسيرتها العريقة.

وأوضحت شركة مازيراتى قائلا " لطالما كان الإبداع مصدر وحيٍ لمصممي مازيراتي ومهندسيها؛ فرحلة تصميم سيارة جديدة تبدأ بشرارةٍ صغيرة، ببريقٍ من العبقرية يلمع، فيشتعل، ويكبر.

ويتحول شعار الرمح الثلاثي العريق في سيارة جيبلي الهجينة إلى علامة مضيئة تستمد الطاقة من محيطها وتدمجها مع جوهر علامة مازيراتي التي لطالما تربعت على عرش الهندسة الإيطالية.

وترسم السيارة الجديدة فصلًا جديدًا في قصّة مازيراتي، فهي مزودة بأول محرّك هجين في تاريخ العلامة التجارية؛ والذي يجمع الإبداع والتكنولوجيا مع هندسة المحركات فائقة الأداء .

ومع ظهور جيبلي الهجينة الجديدة كليا تخطو مازيراتي وبكل ثقة نحو مستقبل أكثر استدامة.